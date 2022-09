Tak fotí nejlepší piloti dronů: Pohled do žáru sopky i na pohádkový Tádž Mahal

Bývalý americký prezident Donald Trump kdysi nabídl jordánskému králi Abdalláhovi II. kontrolu nad palestinským Západním břehem Jordánu. Monarchu tento návrh natolik šokoval, že si připadal, jako kdyby právě prodělal infarkt. S odvoláním na úryvky z nové knihy o Trumpově působení v úřadu prezidenta, která vyjde příští týden, o tom napsal americký list The Washington Post (WP).

"Myslel jsem, že mám infarkt," řekl americkému kamarádovi v roce 2018 Abdalláh II. "Nemohl jsem dýchat. Svíjel jsem se," dodal jordánský král podle nové knihy The Divider: Trump in the White House 2017-2021. Jejími autory jsou zpravodaj listu The New York Times Peter Baker a Susan Glasserová, která je novinářkou časopisu The New Yorker.

Podle zprávy listu WP si Trump zřejmě neuvědomil, že tento krok může destabilizovat hášimovské království. Více než polovina z 9,5 milionu obyvatel Jordánska je totiž palestinského původu, někteří z nich vyzvali ke svržení monarchie.

Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu, který s Jordánskem hraničí, Trump podle WP nabídl jordánskému králi v roce 2018. Jde přitom o území, které není pod kontrolou USA. Trump si ovšem myslel, že jordánskému králi prokáže laskavost. Izrael Západní břeh Jordánu obsadil za války v roce 1967. Palestinci na tomto území chtějí mít vlastní stát. Kromě 2,5 milionu Palestinců zde v desítkách osad žije půl milionu Izraelců.