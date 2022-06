Neházejte zlaté rybky do řek, jsou krásné, ale pro přírodu smrtící, varují vědci

Pořídili jste si zlatou rybičku do akvária, ale přestala vás bavit? Pak si raději dvakrát rozmyslete, než ji hodíte do řeky nebo do kanálu, varují vědci. Tyto potvůrky sice vypadají nevinně, ale jejich nenasytný apetit či odolnost vůči chladu mohou mít pro místní volně žijící živočichy katastrofální následky.

Nové výzkumy ukazují, že zlaté rybky, jak se lidově říká druhu karas zlatý, spotřebují ve vodách Velké Británie mnohem více potravy než původní ryby srovnatelné velikosti. Jejich spotřeba potravy je vyšší než u jiných invazních ryb a také mnohem častěji agresivně napadají jiné konkurenční druhy, napsal zpravodajský server The Guardian. To podle hlavního autora studie, Jamese Dickeyho z Královské univerzity v Belfastu, znamená, že zlaté rybky představují trojí hrozbu. "Nejenže jsou snadno dostupné, ale kombinují nenasytný apetit s agresivním chováním," řekl. "Zatímco severoevropské klima je často překážkou pro přežití nepůvodních druhů ve volné přírodě, zlaté rybky jsou známé tím, že jsou vůči takovým podmínkám odolné, a mohly by představovat skutečnou hrozbu pro původní biodiverzitu v řekách a jezerech, protože by spotřebovávaly zdroje, na kterých jsou ostatní druhy závislé," dodal James Dickey. Studie nebyla schopna posoudit, jestli majitelé domácích mazlíčků, kteří si během koronavirové uzávěry pořídili nové akvárium a rybičky, jich nyní více pouštějí do volné přírody. Ale neoficiální zprávy naznačují, že by tomu tak mohlo být. "Ačkoli se náš výzkum nezaměřil na to, zda se tento problém zhoršil po skončení koronavirových uzávěr, existuje důvod se domnívat, že tomu tak je nebo přinejmenším bude," řekl James Dickey. "Nedávno se ve skotském Glasgow v řece objevili anténovci - druh sumcovité ryby, jejichž původní domovinou je Amazonie," dodal s tím, že také tuto rybu pravděpodobně někdo vypustil z akvária. Vědci zkoumali dopad dvou druhů nejčastěji prodávaných akvarijních rybiček - zlatých rybek a kardinálky čínské. Oba druhy patří do čeledi kaprovitých a pocházejí z východní Asie. Mnozí majitelé domácích mazlíčků mají pocit, že vypouštěním zlatých rybek do volné přírody jednají humánně, ale James Dickey varoval, že takové jednání je pro přírodu destruktivní. Ovšem stejně nevhodné je spláchnout nechtěnou rybku do záchodu.