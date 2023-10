Drsná reklama naštvala diváky a zavařila televizím. Holčička roztomilost jen hrála

"Když musíš, tak musíš." Drsná reklama z roku 2001 na čokoládovou oplatku Fidorka tehdy pobouřila veřejnost. Rada pro reklamu dokonce uvažovala o jejím zákazu, nakonec se spot mohl vysílat jen po desáté hodině večer. Televize za ni dostaly milionové pokuty. Podívejte se na nový díl pořadu Zpátečka.

Modrooká holčička s blonďatými kudrnatými vlasy přichází na přechod a v pozadí hraje píseň Elvise Presleyho Devil in Disguise, kterou přezpíval Karel Zich. Ten ve skladbě zpívá "She is a little angel", tedy "Ona je andílek". Holčičku s andělskou tváří ale zaujme žena v autě, která jí Fidorku, a nevinné dítě se tak změní "v ďábla". Hodí panenkou na přední sklo auta, spustí airbagy a sušenku ženě ukradne.

Reklama se začala na televizních obrazovkách objevovat v roce 2001 a ihned schytala vlnu kritiky. Rada pro reklamu televizím za její odvysílání udělila milionové pokuty a povolila ji dávat jen po desáté večer. Reklamu označila ze neetickou. Radě vadilo to, že nabádá k násilí, ohrožuje morální a psychický vývoj mládeže a zobrazuje malé dítě bez dozoru na ulici.

Podle několika marketingových odborníků byla ale reklama, kterou zrežíroval Agust Baldursson, z profesního hlediska skvěle natočená. Na slovinském festivalu Golden Drum, který oceňuje kreativní reklamy, získal spot dokonce jednu z hlavních cen. Nakonec ani díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2006 televize pokuty za vysílání reklamy platit nemusely.

