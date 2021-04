Naučili Čechy chodit v botaskách, teď přišli s novou značkou. Podporuje české tvůrce

Je to dva roky, co se návrháři a distributoři legendárních retro tenisek Botas 66 vzdali jejich prodeje poté, co se nedohodli s firmou Botas. Nyní přichází Jan Kloss a Darina Zavadilová s novou vlastní značkou Pár. Prodávat pod ní budou nejen netradiční mokasínové tenisky s netypickou siluetou, ale také další výrobky českých designérů. Boty by chtěli vyvážet i do Japonska.

Jan Kloss popisuje Pár jako balancování mezi městem a přírodou, technologií a tradicí. Důraz klade také na lokálnost, zodpovědnost a zero-waste koncept. Na uvedení Páru pracovali Kloss se Zavadilovou tři roky a s vývojem jim pomáhala česká designérka Eliška Hořčíková, která pracuje pro španělskou obuvnickou společnost Camper.

"Naším cílem je uvádět na trh nadčasové boty, které naše zákazníky jen tak neomrzí a budou je bavit za rok i za tři," říká Darina Zavadilová. Ani v případě bot na pomezí tenisek a mokasín se nebáli barev. První páry tak září červenou, žlutou či modrou, stejně jako netypickou kombinací tmavě zelené a fialové.

"Chtěli jsme přijít s něčím novým, zajímavým, neokoukaným, ale především funkčním. Něčím, co by nám přinášelo radost a hlavně dalo důvod novou značku vůbec zakládat. Samozřejmě by bylo výrazně jednodušší, rychlejší a také levnější jít nějakou prošlapanou cestou, to nás ale neláká. I když by to bylo zřejmě po mnoha stránkách více na jistotu," říkají tvůrci.

Nešťastný konec botasek a nový impuls

K nešťastnému konci spolupráce s firmou Botas se přitom již vracet nechtějí. "Raději bychom se k této věci už nechtěli vyjadřovat, jelikož je to celé poměrně složité a my se snažíme pozornost obracet jiným, pozitivním směrem," říkají. S vedením společnosti Botas se rozešli na podzim 2019 po sérii kroků, se kterými návrháři řady Botas 66 neztotožnili.

Nově pojatá obuv klade větší důraz na pohodlí. "Výsledné boty jsou výstupem testů a úvah o tom, jak dohromady poskládat díly, ze kterých je bota ušitá a slepená, aby podporovaly přirozenou ergonomii a pohodlné nošení. Je to bota, kde není žádný komponent navíc a kde každý dílec má svůj smysl," popisují. Pozitivní reakce jim přitom chodí i od fyzioterapeutů, kteří pochvalují více prostoru na prsty.

Na český původ odkazuje podrážka s autorskými ilustracemi s dominantami pražské i české krajiny. Tenisky se však vyrábí v Portugalsku.

"České obuvnické tradice si vážíme, a proto jsme původně počítali s tím, že budeme vyrábět v České republice a věnovali jsme tomu hodně času a energie. U oslovených výrobců byl ale velký problém s kapacitou výroby a dlouhými dodacími termíny. Zároveň zde nejsou dostupné potřebné materiály a technologie, takže by se stejně většina komponentů a materiálů musela dovážet z různých koutů Evropy," vysvětluje Zavadilová.

Britské i japonské ambice

Ačkoliv si tvůrci Pár jsou vědomi, že na jejich nové tenisky nepřesedlá většina zákazníků Botas 66, věří, že se najde řada takových, kteří jejich nový nápad budou chtít vyzkoušet.

"Pár není Botas 66 verze 2.0 a v žádném případě se ho tak ani nesnažíme prezentovat. Co nás znepokojuje v tuto chvíli více, je celková situace u nás i ve světě. Když jsme Pár začínali připravovat, svět byl úplně jiný, cestování bylo každodenní samozřejmostí, lidé měli chuť objevovat. Nyní jsou hranice zavřené, lidé vycházejí mnohem méně a kupovat si obuv přes internet, tím spíš od zcela nové značky, pro někoho může být nepraktické," komentují situaci. A dodávají, že první objednávky po spuštění jejich e-shopu chodily i z Velké Británie.

Dostat by se chtěli tak i do povědomí zahraniční klientely, stejně jako tomu bylo kdysi s botaskami. "Láká nás japonské prostředí, které je nám velmi blízké a máme tam z minulosti dobré zkušenosti a ohlasy na české produkty," uvedl Jan Kloss.

Kromě bot i sklenice nebo parfém

Kromě bot se rozhodli prodávat také další užitkové věci českých designérů. K prvním kouskům tak patří ručně foukané sklenice od Jakuba Pollága, které se vyrábí v Kamenickém Šenově v severních Čechách, regionu s mnohaletou tradicí sklářského průmyslu.

"Pracovat i s doprovodnými produkty jsme chtěli již od začátku, a to z prostého důvodu - k obuvi nemáme o nic blíž než k jiným věcem. Celou značku chceme budovat především tak, aby bavila nás a lidi nám podobné. Není našim záměrem chrlit do světa laciné obrandované reklamní produkty bez rozmyslu. Sklenicemi to nyní začíná, ale rozhodně by to jimi nemělo končit," vysvětlují.

V nabídce by se tak například objeví parfémy, které vyvíjejí s Kateřinou Šantrochovou ze Scent Roche. Na jeho balení opět spolupracují s Jakubem Pollágem.

"Rozhodně to ale nechceme přehánět a oslabovat tím sekci obuvi, která by měla hrát v Páru prim. U každého takového produktu hodně zvažujeme, zda má pro nás smysl, a tím nemyslíme nutně ekonomický," dodávají.