Dron natočil tajuplný útvar u břehu slavného jezera. Fanoušci záhad jsou u vytržení

Kanoista Richard Mavor točil v srpnu z dronu skotské jezero Loch Ness. Poté, co umístil celé video z cesty na YouTube, začali mu lidé psát, že na jednom záběru vidí ve vodě u břehu podivný černý útvar. "Temný stín ve tvaru slavné lochneské příšery se začne kroutit, jakmile se kamera přiblíží," popsal záběr deník Daily Mail. Mavor navíc tvrdí, že se v okolí nenacházelo žádné naplavené dřevo.

"Právě jsme zakotvili a já si říkal, že bych mohl pořídit pár pěkných záběrů na pláž pro svůj youtubový kanál. Nevšiml jsem si, co jsem natočil, dokud mě na to ostatní neupozornili. Mohl to být optický klam, ale nemůžeme si být jisti," popsal deníku Daily Record situaci Mavor.

Jedno z prvních pozorování, které pravděpodobně podnítilo novodobou mánii kolem příšery, se odehrálo 2. května 1933. Toho dne přinesl deník Inverness Courier zprávu o místním páru, který tvrdil, že viděl "obrovské zvíře, jak se převaluje a potápí na hladině".

Dalším slavným údajným pozorováním je fotografie, kterou v roce 1934 pořídil plukovník Robert Kenneth Wilson. Později ji jako podvod odhalil jeden z účastníků, Chris Spurling, který na smrtelné posteli prozradil, že snímek byl zinscenovaný.

"Odborník na Nessie" jménem Steve Feltham, který strávil čtvrt století pozorováním jezera Loch Ness, v roce 2019 uvedl, že se domnívá, že se ve skutečnosti jedná o obřího sumce.