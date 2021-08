Miliony lidí dojímá štěně narozené s pátou packou. Fenka dostala jméno Chanel číslo 5

Německé vydavatelství Axel Springer koupí americkou společnost Politico, která provozuje stejnojmenný zpravodajský web. Německý podnik to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě. O ceně se nezmiňuje, podle zdrojů listu The New York Times jde ale o miliardu dolarů (21,7 miliardy Kč).

Axel Springer získá také zbylý poloviční podílu ve společném podniku Politico Europe. Transakce by měla být uzavřena do konce letošního roku.