Tajná akce na mizejícím žižkovském "Mordoru". Bylo to velké sousto, říká umělec

Na brutalistní budově bývalého Telecomu na pražském Žižkově se objevila záhadná malba postavy v černé mikině s kapucí držící v náručí zřejmě nahou ženu. "Zachránce žen" namaloval pouliční umělec, který vystupuje pod jménem JW17, na takzvaný Mordor kvůli tomu, že stavba brzy půjde z k zemi.

Od křižovatky, kde se střetávají pražské ulice Olšanská a Jana Želivského, zní poslední měsíc a půl čím dal častěji větší hluk. Místní obyvatelé a kolemjdoucí denně slýchají zvuky demoliční čety. Ta bourá brutalistní stavbu Ústřední telekomunikační budovy, které se mimo jiné přezdívá i "Štrougalova věž" podle tehdejšího předsedy vlády ČSSR Lubomíra Štrougala, který stavbu v roce 1972 oficiálně zahájil.

Masivní dominanta pražského Žižkova se už za svého fungování potýkala s řadou protichůdných názorů. Ty se znovu objevily, když se rozhodlo o její demolici. Někteří tento krok oceňovali, jiní pociťovali nostalgickou lítost. Nyní se aktuálně bouraná budova dostala znovu do povědomí veřejnosti. Objevila se na ní totiž záhadná malba o velikosti 16×8 metrů.

Obří malbu s názvem "Savior of women", v českém překladu tedy "Zachránce žen", vytvořil umělec JW17, který maluje graffiti na opuštěné budovy už od roku 2007. "Graffiti je svoboda, rebelie a umění dohromady. To jsou esence, které jsem vyhledával. Obecně malovat můžete buďto legálně, nebo ilegálně. Opuštěné budovy jsou takový mezikrok. Je to pořád ilegální, ale dost pravděpodobně vás nikdo k zodpovědnosti hnát nebude. Když nechá majitel místo desítky let chátrat, trocha barvy na stěně není zásadní znehodnocení," vysvětluje JW17.

Jedním z jeho nejnovějších děl je právě i malba na žižkovském "Mordoru". "Vybral jsem si ho právě proto, že se bude demolovat. Podobné brutalistní objekty jsou výjimečné a nemám žádnou radost z jejich chátrání nebo demolice. Když jsem zjistil, že půjde stavba k zemi, využil jsem situace, kdy už vlastně nebylo co zničit," říká umělec.

Jak se autor malby do budovy dostal, prozradit nechtěl. Na videu, kde ale dílo vytváří, je vidět, jak se na střeše u telekomunikační věže ve dne pohybuje on společně s několika dalšími lidmi a dělníky. "Jak jsem do objektu vstoupil, neprozradím. Nechci, aby se tam někdo taky pokoušel dostat. Spousta lidí by tam pak mohla stát frontu na exkurzi," uvádí JW17 s tím, že ví, že každý čin má svá rizika. "Obecně si ale umím poradit s čímkoliv a připravit se na cokoliv. Moc se mi nestává, že bych přecenil síly. Ale telekomunikační věž byla velké sousto," doplňuje.

Streetartový umělec tvoří převážně na stěny opuštěných budov a objektů nejen v Praze, ale po celé České republice a v zahraničí. Mezi jeho motivy patří často nahé nebo částečně odhalené ženy. "Celkově je moje tvorba absurdní a podpořená mým možná ‚debilním‘ smyslem pro humor," popisuje umělec.

Společně se stavbou žižkovské Ústřední telekomunikační budovy po demolici, která má celkově trvat rok a tři čtvrtě, a tudíž by budova měla být srovnaná se zemí v říjnu 2024, zmizí i "Zachránce žen". To ale autora netrápí. "Malby venku prostě podléhají rychlé zkáze. S tím musí být každý, kdo tvoří na stěny, srovnaný. Výsledný produkt nemá být samotné dílo, ale jeho dokumentace. Proto mě destrukce mých věcí nijak netrápí," uzavírá JW17.