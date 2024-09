Na Vinohradech mají psí kavárnu. Jezdí sem pejskaři z celého Česka, říkají manželé

Oba vystudovali medicínu, namísto lékařské ordinace si však manželé Karolína a Šimon Ciprovi otevřeli na Vinohradech psí kavárnu. "Původně jsme cílili na aktivní pejskaře, kteří se psy běhají nebo chodí po horách. V Praze je ale spousta takových, kteří nesportují, ale stejně ocení prostor, kam mohou po procházce zajít a kde jim někdo poradí s výcvikem nebo s nákupem vybavení," říkají manželé.

"Úplně nejdřív jsme začali učit lidi běhat se psem," vypráví Karolína Cipro s tím, že Češi jsou národ pejskařů, a tak podle ní nebylo těžké oslovit první zájemce, kteří chtěli skloubit vlastní pohybové aktivity s těmi psími. "Canicross, tedy běh se psem, je sport, na který toho vlastně moc nepotřebujete. Stačí vám pes, dobré boty, postroj, vodítko a sedák - a můžete vyběhnout," popisuje vystudovaná lékařka. Když přijde řeč na to, jak se ze studia medicíny dostala za pákový kávovar, kde během rozhovoru připravuje kávu, pokrčí rameny.

"Už během studia jsem věděla, že medicínu vlastně dělat nechci. V té době jsem pracovala jako koordinátor dobrovolníků, kteří docházeli se zvířaty za pacienty do pražského Motola, a myslela jsem si, že zůstanu u toho a nějakým způsobem se mi tam podaří tu canisterapii dál rozvíjet. Jenže pak přišel střet s realitou, respektive byrokracií," říká Karolína Cipro s tím, že s vystudovanou medicínou byla na danou pozici jednoduše řečeno překvalifikovaná.

A tak začaly stovky Čechů běhat se psem

"Byla to hezká a smysluplná práce, ale co se zařizování a papírování týče, tak se všechno hrozně táhlo a to mě nebavilo," popisuje. "Já mám radši dynamičtější prostředí. A tak když nás s manželem zhruba v té době oslovili na psích závodech kamarádi z Norska, jestli sem nechceme začít dovážet jejich psí vybavení, kývli jsme na to. A začala jízda."

"Běhej se psem", jak manželé Ciprovi projekt pojmenovali, si okamžitě našel fanouškovskou základnu a dal se do pohybu stejně jako desítky a později stovky lidí se svými psy, kteří se na Ciprovic běžecké akce začali nadšeně hlásit. "Najednou už to nebylo jenom o běhu, ale třeba i o jízdě na kole nebo koloběžce tažené psem," vzpomíná Karolína Cipro. "Po čase jsme ale došli k tomu, že se možná trochu zbytečně zaměřujeme jenom na pejskaře, kteří vyloženě cílí na sport. Je totiž i řada takových, kteří nechtějí běhat nebo jezdit na kole, a tak vznikl projekt psí kavárny Løype," pokračuje žena.

Koncepci kavárny se manželé rozhodli postavit tak, aby sloužila jako místo, kde se budou různí lidé se psy potkávat třeba cestou z venčení. "Jsme na Vinohradech mezi parky a kdo by se cestou z procházky nechtěl zastavit na dobré kafe?" usmívá se Karolína. Další věc, kterou do konceptu zapracovali, je i možnost vyzkoušet si sportovní vybavení třeba právě pro canicross.

Děti si výlet sem přejí k narozeninám

"Obsluha kavárny se skládá výhradně z holčin, které jsou nadšenými pejskařkami. Některé se psem běhají, další trénují agility, jiné poslušnost," vysvětluje Karolína Cipro. "Takže zároveň umí i dobře poradit, doporučit padnoucí vybavení, dobrého psího trenéra nebo třeba i vhodné krmivo pro psa," říká Cipro a dodává, že spíš než na dortíčky se do Løype místní naučili chodit na psí pamlsky. Ty si mohou v bezobalové formě odvážit na váze v libovolném množství dle svých preferencí.

Že je vinohradská psí kavárna jedinečné místo, dokládá pak podle Ciprových i skutečnost, že se za účelem návštěvy podniku pravidelně vydávají lidé ze všech koutů republiky. "Často se nám děje, že sem přijede celá rodina, kde třeba mají dceru ve věku 12 až 15 let, která si vyloženě přála výlet k nám jako dárek k narozeninám nebo za vysvědčení," popisuje Karolína Cipro.

"Zároveň teď už zase chystáme další projekt, s nímž jsme letos vyhráli Grand Prix na veletrhu For Pets, a to speciální psí známku s QR kódem, pod nímž se skrývá adresa a kontaktní údaje majitele psa, nebo třeba i nějaká zdravotní omezení, která ten pejsek může mít.

V zásadě jde o to, že podle dat z dotazníků, který jsme dělali, se v průměru ztratí každý třetí pes. A ačkoliv máme v Česku ze zákona povinnost ta zvířata čipovat, neexistuje žádný ucelený registr," popisuje žena. "To má naše elektronická známka změnit," uzavírá nadšeně Karolína Cipro, které medicína a lékařská praxe evidentně vůbec nechybí.

…