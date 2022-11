Oficiálně nejstarší želva slaví 190. narozeniny. Žije na ostrově Svaté Heleny

Na italském ostrově Ischia dnes záchranné složky po celonočním nasazení pokračují v pátrání po možných obětech sobotního půdního sesuvu, uvedla agentura DPA s odvoláním na místní média. Podle úřadů je stále pohřešováno jedenáct lidí, nejméně jedna osoba v sesuvu zahynula.

Vedení prefektury v jihoitalské Neapoli by se dnes ráno mělo sejít k dalšímu krizovému jednání. Dopoledne by měla zasednout také italská vláda, aby v regionu vyhlásila výjimečný stav. Nutné je to mimo jiné proto, aby mohly být rychle uvolněny finanční prostředky.

Záchranné práce hasičů, policie a civilní ochrany komplikují pokračující bouře a déšť. Evakuováno bylo na 130 osob. Neapolská prefektura v sobotu pozdě večer uvedla, že 13 lidí utrpělo zranění a jedenáct lidí považuje za nezvěstné. Potvrzena byla smrt jedné ženy.

V noci na sobotu zasáhly středomořský ostrov v Neapolském zálivu bouřky a silné deště, které způsobily vážné škody zejména ve městech Casamicciola a Lacco Ameno na severním pobřeží Ischie. Směs půdy a kamení se na některých místech valila ulicemi, do moře bylo strženo několik aut.

Oblast je považována za rizikovou z hlediska sesuvů půdy. Podle odborníků byly snahy o nápravu situace v posledních letech nedostatečné, uvedla DPA.