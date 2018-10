Muž při letu osahával spící pasažérku. Donald Trump říká, že je to v pořádku, hájí se

Agenti FBI zatkli Američana, který při letu z Houstonu do Albuquerque sahal své spící spolucestující na prsa, přestože ženu vůbec neznal. Při policejním výslechu se muž odvolával na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který "říkal, že sáhnout ženě na její intimní partie je zcela v pořádku". Za trestný čin sexuálního obtěžování teď bude muset zaplatit pokutu ve výši 250 tisíc dolarů a zároveň může až na dva roky skončit ve vězení.

Pasažérku, která v neděli 21. října letěla z texaského Houstonu do města Albuquerque v Novém Mexiku, potkal na cestě velmi nepříjemný zážitek. Asi čtvrt hodiny po odletu v letadle usnula, ale ze spánku ji vyrušil nevyžádaný dotek cestujícího na vedlejším sedadle.

"Ucítila jsem, jak po mně zezadu sjíždí cizí ruka a míří do míst, kde mám podprsenku. Nejdřív jsem si říkala, že se to stalo omylem, ale o půl hodiny později mě ruka probudila znovu. Svezla se mi kolem lokte a pak mi pomalu a důrazně sáhla na hrudník," popsala žena ve stížnosti adresované personálu Southwest Airlines, kterou zveřejnil deník The Washington Post.

Po druhém pokusu už cestující věděla, že o žádnou nehodu nešlo, a tak muže vedle sebe důrazně upozornila, že osahávání není v pořádku a musí s ním okamžitě přestat. Vzápětí o incidentu informovala pracovníky palubního personálu a požádala je, aby jí přidělili jiné místo.

Mluvčí aerolinek listu The Washington Post sdělil, že zaměstnanci společnosti o události okamžitě dali vědět policii, která pak čekala na letišti v cílové destinaci. Muže, který měl podle obtěžované pasažérky "chlupaté prsty a špínu za nehty", zatkli agenti FBI a později jej identifikovali jako 49letého Bruce Michaela Alexandera z floridského města Tampa.

Když vyšetřovatelé Alexandera vyslýchali, zjistili, že jeho ruce přesně odpovídají popisu, který dostali od oběti. Své chování muž obhajoval tím, že "prezident Spojených států říkal, že sáhnout ženě na její intimní partie je zcela v pořádku".

Odkazoval tak na nahrávku z roku 2005, na které Donald Trump prohlásil, že když je člověk slavný, může všechno, včetně sexuálního obtěžování žen. Z toho soudce Alexandera obvinil hned druhý den po incidentu a muži nyní hrozí pokuta ve výši 250 tisíc dolarů a až dvouletý pobyt ve vězení.