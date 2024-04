Nečinnost začíná v mysli, varuje turisty český nápis v Dubaji, která nikdy nezahálí

"Proč chce nyní každý žít v Dubaji?" zeptal se moderátor v podcastu jednoho z mužů, kteří se starají o rozvoj tohoto kosmopolitního města. Mohammad Ali Rashed Lootah odpověděl, že je to místo, kam se stahují obchodníci, technologičtí lídři a inovátoři. Dubaj je v mnoha směrech městem budoucnosti. Nezapomíná však ani na svou tradiční tvář. I tu je možné uvidět, jen nesvítí tak jako pozlátka luxusu.

Jak začít poznávat Dubaj? Co třeba ztělesněním všeho, co tohle město nabízí? Minulost, současnost a budoucnost ve zlatém rámu. Dubai Frame možná vypadá jako laciná turistická atrakce, ale ve skutečnosti je to docela promyšlená záležitost. Začíná se interaktivní historickou expozicí.

První zmínka o Dubaji pochází z roku 1095 a je možné ji nalézt v knize geografie andalusko-arabského zeměpisce Abu Abdullaha Al Bakriho. V deníku z roku 1580 o tomto místě píše benátský obchodník Gaspero Balbi poté, co ho navštívil a pochvaloval si zdejší kvalitu perel, které v té době představovaly významný obchodní artikl.

Když v 50. letech minulého století Japonci vynalezli umělé perly, zranitelnost regionální ekonomiky se ještě zvýšila. Finanční pokles však netrval dlouho. V roce 1966 se výhledy Dubaje do budoucna náhle dramaticky změnily: našla se tam ropa.

V rozmezí pouhého půl století Dubaj díky "černému zlatu" obrovsky vyrostla a postavila majestátní ikonické mrakodrapy Burdž al-Arab a Burdž Chalífa. Další ikonické stavby rostou v Dubaji jako houby po dešti.

Před dvěma lety začala místním čtenářům sloužit obří moderní knihovna, která se nachází v blízkosti uměleckého centra Jameel Arts Centre. V knihovně ve tvaru tradiční islámské katedry se nachází více než milion titulů v různých jazycích ve fyzické i digitální podobě. Je největší v regionu a reprezentuje jeho kulturu a milníky ve vzdělávání.

V poušti jako beduíni

Člověk snadno zapomene, že Dubaj vyrostla v poušti. Za třpytivými mrakodrapy a nádhernými plážemi se však ukrývá řada připomínek, že vše stojí na písku. K nekonečným dunám a beduínskému životu je to zhruba půlhodinky autem.

Ochutnávku života v poušti nabízí třeba organizace Platinum Heritage, která v Dubaji pořádá ekoturistické pouštní safari. Část výdělku jde na ochranu kulturního dědictví, zvířat a přírodního prostředí místní pouště.

A kde je poušť, tam jsou i velbloudi. V Dubaji existuje mnoho způsobů, jak se s těmito koráby pouště setkat - od pravidelných velbloudích dostihů, které se konají každý týden, až po čokoládu vyrobenou z velbloudího mléka. Během výše zmíněného safari se ale na jednom z velbloudů můžete svézt.

Na hrbu jednoho z nich se dokodrcáte do uhlazené oázy, která by se tak trochu dala přirovnat k našemu skanzenu. Turista se tam dozví, jak se v poušti připravovala káva, ženy připraví tradiční placky, a pak se v útulném stanu s polštáři koná beduínská snídaně, která okamžitě přitáhne místní mouchy a výsledný dojem je tak opravdu autentický. Jen naštěstí ještě není takové horko.

Součástí zážitku je také sokolník, který turistům předvede, jak ho dravec poslouchá. Spojené arabské emiráty jsou světovým centrem sokolnictví - aby také ne, když je sokol jejich národním ptákem. I v tomhle případě se ale tradice mísí s moderními technologiemi. Aplikace Find my falcon, tedy v překladu Najdi mého sokola, je toho jasným důkazem.

Muzeum budoucnosti

Dubajské Muzeum budoucnosti je zase ukázkou toho, jak to může vypadat, když máte dostatek prostředků na přemýšlení o světě za 50 let. Moderní stavba a její výstavní prostory mají přispět k lepším podmínkám lidstva a silnější globální ekonomice tím, že ukazují, jak mohou řešení nové generace - zahrnující vše od umělé inteligence po rozšířenou realitu - zlepšit náš život.

2:01 Nahlédnutí do Muzea budoucnosti v Dubaji | Video: Youtube/Visit Dubai

Návštěvníci jsou mimo jiné vyvezeni speciálním výtahem do pátého patra, kde se ocitnou v simulátoru vesmírné stanice a mohou tak zažít život ve vesmíru v roce 2071.

Možná ale není třeba čekat tak dlouho. V Dubaji už je totiž budoucnost za rohem. "Bájná" létající auta budou do dvou let vozit obyvatele od dveří ke dveřím. Dubajská společnost Aviterra si v březnu objednala více než 100 létajících aut. Vyzkouší je nejdřív - jak jinak - boháči. Dvoumístná létající auta PAL-V's Liberty bude provozovat společnost, která pronajímá soukromá letadla. A létajícími auty chce klientům zpříjemnit cestu z letiště.

I když by se Dubaji určitě dalo leccos vytknout, zpátečnictví to určitě není. Dokladem je i citát šejka Muhammada na fasádě Muzea budoucnosti: "Budoucnost patří těm, kteří si ji dokážou představit, navrhnout a uskutečnit. Na budoucnost nečekáme, ale tvoříme ji."