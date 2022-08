Mozku svědčí přátelé a duševní činnost, izolace a osamocenost vedou k demenci

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se ani na třetí pokus nepodařilo v elektronické dražbě prodat pražský Palác Broadway. V aukci s vyvolávací cenou 1,05 miliardy korun nikdo nepřihodil ani minimální příhoz 200 tisíc korun. Ve středu to sdělila mluvčí úřadu Michaela Tesařová. Úřad se funkcionalistickou budovu, kde sídlí Divadlo Broadway, již neúspěšně pokusil prodat letos v březnu a loni v září.

Funkcionalistická stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého se nachází mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná a pochází ze 30. let 20. století. Stejně jako v předchozích dvou aukcích složil požadovanou kauci 20 milionů korun jeden zájemce, následně se ale dražby, která skončila dnes v poledne, nezúčastnil.

Majetkový úřad nyní nabídne prodej paláce za vyvolávací cenu stávajícímu nájemci, kterým je Divadlo Broadway a jeho majitel Oldřich Lichtenberg. Přednostní právo vyplývá ze smlouvy, kterou úřad převzal v roce 2016 od tehdejší SŽDC, dnes Správy železnic.

Lichtenberg po březnové aukci řekl, že palác koupit chtít nebude kvůli zmíněné smlouvě, kterou je palác zatížen a kvůli níž by ještě několik desítek let majiteli nevydělával. To je podle něj také důvod, proč se palác v dražbě opakovaně nedaří prodat.