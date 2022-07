Nech mouchu žít. Ochráncům vadil mrtvý hmyz na výstavě, muzeum známé dílo odstranilo

Německé Kunstmuseum Wolfsburg odstranilo instalaci britského umělce Damiena Hirsta kvůli stížnostem ochránců zvířat. V dílě s názvem Sto let hynuly mouchy. Vyhovělo stížnosti organizace PETA, která proti zacházení s hmyzem protestovala.

Damien Hirst One Thousand Years | Foto: Profimedia.cz

Dílo představuje skleněná schránka o dvou komorách. V jedné části se líhnou mouchy. Ty jsou do druhé poloviny boxu vábeny umělým světlem, které je při kontaktu spálí. "Životní cyklus v krabici," popisuje proces Damien Hirst. Kus byl původně vystaven spolu s podobným dílem Tisíc let na londýnské výstavě v roce 1990. V tomto případě byla pod lapačem much ještě uťatá hlava krávy, upozorňuje server ArtReview.

"Zabíjení zvířat nemá s uměním nic společného, je to jen ukázka arogance lidí, kteří se kvůli svým zájmům nezastaví před ničím," uvedla organizace PETA v prohlášení pro německý týdeník Der Spiegel. Podle německého zákona na ochranu zvířat je zakázáno způsobovat bolest nebo ubližovat zvířatům bez "rozumného důvodu".

"Sdílíme myšlenku ochránců zvířat, že zvířata nemají sloužit k naší zábavě a vykořisťování," uvedl v prohlášení generální ředitel muzea Otmar Böhmer. Muzeum již kontaktovalo umělce a jeho zástupce, aby objasnili, zda by místo současné verze mohlo být dílo prezentováno pouze s umělými mouchami. Pokud ne, nebude již možné instalaci v Německu vystavovat.

"Nevěděli jsme, že se much týká zákon na ochranu zvířat," uvedl ředitel muzea Andreas Beitin.

Damien Hirst s těly zvířat pracuje opakovaně. Svá díla skládal z motýlů, vystavoval také těla krávy, ovce nebo žraloka naložená ve formaldehydu.