Módní značka Givenchy sklízí kritiku za náhrdelník ve tvaru oprátky

Francouzský módní dům Givenchy a jeho kreativní ředitel Matthew Williams čelí kritice kvůli náhrdelníku, který připomíná oprátku. Kontroverzní šperk představili během nedělní přehlídky na pařížském týdnu módy. Informoval o tom list The Guardian.

Představení kolekce jarní a letní módy pro rok 2022 zahrnovalo doplněk, který vypadá jako přetržená smyčka na provaze. Mnoho uživatelů sociálních sítí na šperk reagovalo negativně a podotklo, že silně připomíná mikinu luxusní značky Burberry z roku 2019, která měla v kapuci místo stahovací šňůrky oprátku. Za "necitlivý" oděv se omluvil kreativní ředitel Burberry Riccardo Tisci i tehdejší ředitel módního domu Marco Gobetti.

"Sebevražda není móda. Jak by to někdo mohl přehlédnout a myslet si, že bude v pořádku to udělat zejména v kolekci věnované mladým dívkám a mladým obecně," napsala tehdy na svůj Instagram modelka Liz Kennedyová, která mikinu na přehlídce vynesla. "Nemluvě o rostoucí míře sebevražd po celém světě. Nezapomínejme ani na děsivou historii lynčování," dodala Kennedyová.

"Nejsem si jistá, co k tomu říct vzhledem k únavné a obnošené touze šokovat nebo absolutní bezmyšlenkovitosti," řekla k doplňku značky Givenchy Angela McRobbieová, která na Londýnské univerzitě vyučuje mediální, komunikační a kulturní studia. "Otázky, které jsou pro mě relevantní, ale nikdy na ně nedostanu odpověď, jsou: Kdo o tom rozhoduje? Kdo se podepíše pod zjevně urážlivý předmět, jako je tento? Když přijde reakce, dostane výpověď?" uvedla McRobbieová.

"Pro ty, kteří mají k sebevraždě osobní vztah, ať už jde o jejich vlastní zážitky nebo o ztrátu milovaného člověka, mohou být takové snímky spouštěčem a značky mají odpovědnost zajistit, aby nepoškodily své publikum," řekla listu Lisa Roxbyová z charitativní organizace Papyrus, která se zabývá prevencí sebevražd. Módní dům Givenchy uvedl, že nebude oficiálně reagovat.