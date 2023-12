Město duchů i hřbitov lodí. Amerika je plná opuštěných míst, která stojí za návštěvu

Státy Evropské unie se shodly na digitálních řidičských průkazech. Řidiči by měli mít doklad v telefonu

Řidičské průkazy by měly do budoucna existovat v digitální podobě, řidiči by je mohli mít jen v mobilním telefonu s tím, že platné budou po celé Evropské unii. V Bruselu se na tom dnes shodli…

Přečíst zprávu