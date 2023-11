Nejvtipnější fotky zvířat: Klokaní rocker vyhrál, porazil sovu s pondělním splínem

Klokan, který to umí s kytarou skoro stejně dobře jako jeho australský krajan Angus Young z kapely AC/DC, vyhrál v letošním ročníku soutěže Comedy Wildlife Photography Awards. Jejím cílem je ukázat vtipné fotografie divoce žijících zvířat a pomoci ve financování charitativní sbírky zaměřené na ochranu přírody.

Autorem vítězného snímku je australský fotograf Jason Moore. Prosadil se v konkurenci více než 1800 přihlášených autorů z 85 zemí světa, kteří do soutěže zaslali 5300 snímků. Jak přiznává porota, vítěz se letos utkal s velmi tvrdou konkurencí a vyhrál v doposud nejtěsnějším hlasování v dosavadní historii soutěže.

Záběr byl pořízen na předměstí australského Perthu. Moore chtěl původně fotografovat ptáky, ale ranní výlet k blízkému jezeru se mu příliš nevydařil. Když se vracel, rozhodl se to vzít kolem místa, kde často pobývá tlupa klokanů.

"Fotilo se tam skvěle a několik snímků, které jsem pořídil, mám docela rád. Když jsem viděl, jak jeden z členů klokaní tlupy zaujímá pózu hráče na kytaru, okamžitě mi to vykouzlilo úsměv na tváři a věděl jsem, že jsem zachytil něco výjimečného," vypráví vítězný fotograf. Hlavní cenou, kterou získal, je safari v keňské rezervaci Masai Mara.

Porotci se k vítězství Mooreova snímku přiklonili především proto, že "vystihuje správnou veselou náladu a dobrý pocit" - tedy podstatu toho, o co v soutěži jde.

V hlasování veřejnosti (Affinity Photo People's Choice Award) triumfoval mladý polský fotograf Jacek Stankiewicz se snímkem pěnkav nazvaným Spor. Je to poprvé v historii soutěže, kdy u veřejnosti zvítězil jeden z účastníků juniorské kategorie a překonal i všechny dospělé fotografy.

"Z toho, že cenu veřejnosti vyhrál juniorský účastník, jsme nadšeni. Chceme, aby se do soutěže hlásilo více juniorů, protože naším cílem je přenášet poselství o ochraně přírody a lásku k fotografování na mladou generaci," konstatoval spoluzakladatel soutěže Tom Sullam.

Vítězkou ceny za nejvtipnější video se stala Lilly Bernauová. Zachytila tučňáka, kterému se na rozdíl od zbytku hejna vůbec nechtělo do studené vody.

0:26 Hrozná zima! Vítězné video ze soutěže Comedy Wildlife Photgraphy Awards 2023 | Video: Lily Bernau, Comedy Wildlife 2023

O ceny za vtipné záběry z divoké přírody mohou fotografové bojovat od roku 2015. Druhým zakladatelem klání Comedy Wildlife Photography Awards je Paul Joynson-Hicks. On i Sullam jsou profesionální fotografové a ochránci přírody. Část výtěžku z oblíbené celosvětové soutěže putuje do britské dobročinné nadace Whitley Fund for Nature, která se zaměřuje na ochranu přírody.