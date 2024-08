"Sláva Mariánek už se nevrátí." Místní si stěžují na úbytek turistů i kvalitu podniků

Mariánské Lázně jsou jako dva oddělené světy. Na jedné straně tu stojí opravené penziony a luxusní hotely, na straně druhé má město poměrně hodně opuštěných budov a Hlavní třídu, která působí jako z devadesátých let. Turisticky si podle předsedy cestovního ruchu Karla Kalivody lázně vedou dobře, přestože někteří místní o tom mají pochybnosti. Jejich "sláva" už je podle nich minulostí.

"Řekla bych, že každým rokem je to horší. A teď jsme nejspíš v době, kdy skutečně zažíváme recesi," říká obyvatelka Mariánských Lázní, která pracuje v pohostinství hotelu Parkhotel. "Včera večer jsem jela z práce centrem města a bylo úplně vylidněné. Víte, v 90. letech tady bylo šest diskoték, teď se tu nenaplní ani jedna. Tahle sláva Mariánek už se asi nikdy nevrátí," myslí si žena okolo padesátky.

Pocit, že je ve městě letos menší turistický ruch, mají i další obyvatelé Karlovarského kraje. "Určitě je tu méně lidí. Mění se také pracovní síla. Po pandemii koronaviru se velká část Čechů orientovala jiným směrem a jejich pozice vyplnili Ukrajinci. Za ty peníze už místní v oboru nechtějí pracovat," popisuje jeden ze zaměstnanců luxusního hotelu Nové lázně a dodává, že Ukrajincům v Mariánských Lázních nevadí ani obsluhovat Rusy s německým občanstvím.

Krácení pobytů a levnější hotely

Mariánské Lázně patří mezi nejkrásnější západočeská města. Charakterizují je secesní budovy, populární Zpívající fontána, rozsáhlé parky, nádherné výhledy a příjemné klima, kterému i během vlny veder pomáhají okolní horské lesy. Od roku 2021 je město součástí seznamu Světového dědictví UNESCO v rámci skupiny Great Spa Towns of Europe a získalo i status klimatických lázní.

Nejpočetnější skupinu tvoří ve městě důchodci, kteří sem většinou jezdí na lázeňské pobyty zčásti hrazené pojišťovnou. "Jsem tu podruhé, protože loni se mi tu moc líbilo. Letos je to ale o něco dražší než minulý rok," říká jedna z českých klientek lázeňského hotelu Imperial, která v "Mariánkách" absolvuje léčebné procedury, jako jsou plynové injekce nebo zábaly.

Kromě domácí klientely jezdí do Mariánských Lázní i důchodci z Německa. "Pozitivně vnímám také návrat dalších hostů ze Střední Asie a arabsky hovořících zemí. To přímo souvisí s obnovením leteckých linek, z nichž většinu přerušila pandemie. U hostů ze zemí, jako je Kazachstán, Ázerbájdžán nebo Uzbekistán, by byl potenciál mnohem větší, kdyby nám ministerstvo zahraničí a zastupitelské úřady neztěžovaly vydávání víz," říká ředitel společnosti Ensana Karel Kalivoda, který je zároveň předsedou komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Podle něj se lázeňský sektor sice stále plně nevzpamatoval z období pandemie koronaviru, v meziročním srovnání jsou na tom ale hotely stejně dobře jako loni. "Tržby naší společnosti mírně narostly, letos jsme oproti roku předchozímu provozovali všechny hotely naplno hned od počátku roku. Pokud tuto kapacitu odečtu, tak je obsazenost přibližně stejná jako v loňském roce," říká a dodává, že viditelnou změnou je to, jaký typ ubytování letos hosté vyhledávají.

"Obecně vnímám trend poptávky po levnějších typech pobytů. To se u nás projevilo vyšší obsazeností ve tříhvězdičkovém segmentu. Lze to přičítat slabšímu hospodářskému růstu doma i v sousedním Německu. Oproti období před pandemií se pobyty také rozhodně zkrátily, což vyplývá z proměny celkové struktury klientů a částečně z nárůstu ceny," říká šéf společnosti, která ve městě provozuje sedm hotelů.

Prázdné budovy i vizuální smog

Celkový dojem z lázeňského historického města kazí poměrně velký počet prázdných a zchátralých budov. Je to problém, který radnice roky řeší, těžko ale přesvědčuje majitele ze zahraničí k jejich opravě. Některé objekty vlastní už i zmiňovaná společnost Ensana.

"Aktuálně jsme prodali novému vlastníkovi komplex čtyř budov v těsné blízkosti lázeňské kolonády. Je potřeba si uvědomit, že většina domů v Mariánských Lázních má památkovou ochranu, což automaticky znamená vyšší náročnost a náklady na rekonstrukci. Z rozvojových objektů nám teď zůstávají 'jen' projekty hotel Edward VII či King of England a brownfield Arnika," říká Kalivoda. O rekonstrukci hotelu Edward VII, více známého jako komplexu budov Jitřenka, Kavkaz a Split, společnost hovoří už řadu let, v roce 2022 opravila fasádu a zlepšila tím vizuální dojem z okolní kolonády.

Teď podle Kalivody zpracovává posudek, zda je z pohledu návštěvníků Mariánských Lázní zájem o další hotel v pětihvězdičkovém segmentu. "Ukazuje se, že tady potenciál je. V jednání je i přibrání spoluinvestora, který by nám pomohl nést investice přesahující miliardu korun," říká s tím, že hotel Kavkaz by se mohl stát stejně ikonickým místem jako Grandhotel Pupp v Karlových Varech. Vizualizace léčebné a ubytovací části od Evy Jiřičné a britské designérky Leily Corbett Elwesové se ale kvůli stržení bočních křídel budov budou muset přepracovat.

Návštěvníky mladších generací, kteří do Mariánských Lázní jezdí spíš na krátkodobé pobyty, sem láká lokální architektura i výlety po okolí. Co ale mnohé zaráží, je úroveň podniků v samotném centru města. "Celkem mě překvapilo, že tu nejsou žádné kvalitní obchody. Člověk by si řekl, že vzhledem k turistickému ruchu tady bude jiná nabídka," říká žena okolo pětačtyřiceti, která v lázních navštěvuje svou matku. Na nedostatek kvalitního zboží si stěžují i místní. "Donedávna tu byl aspoň Baťa, ale i toho nám zavřeli. Hlavně, že tu máme asi šest velkých supermarketů, ale pro boty a oblečení musíme do Plzně nebo Varů," stěžuje si servírka.

Z pohledu mladého turisty má hlavní ulice rezervu i v gastronomii, která by dokázala do centra města přilákat daleko více mladých lidí. "Hlavní třída má určitě šanci být zajímavou lokalitou. Nevyužité domy by to chtělo opravit a vdechnout jim nový život. Město se snaží apelovat na jejich vlastníky zvýšením sazby daně z nemovitosti, ale z mého pohledu by to chtělo spíše cílené jednání s vlastníky a snahu je více motivovat než trestat," myslí si Kalivoda a dodává, že ve spolupráci s městem plánují po hlavní sezoně generální opravu Zpívající fontány a rekonstrukci a výměnu podlahy v lázeňské kolonádě.

Aktuálně.cz se na tuto problematiku ptalo i starosty města Martina Hurajčíka z hnutí ANO, na zaslané otázky ale do publikace tohoto článku i přes opakované výzvy neodpověděl.

Na současnou podobu Mariánských Lázní se můžete podívat v galerii.