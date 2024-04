"Lidé se mě pořád ptají, kdy si sundá helmu," směje se kovářka ze série Mandalorian

Před téměř pěti lety přišel spolu s Disney+ první hraný seriál ze světa Star Wars. Osm dílů o mandalorianském námezdním lovci Din Djarinovi si naprosto podmanilo fanoušky. Následovaly další dvě série a pracuje se na čtvrté. V seriálu, který se odehrává pět let po událostech filmu Star Wars: Epizoda VI, vystupuje i postava Kovářky. Jaké je to hrát maskovanou postavu, popisuje herečka Emily Swallow.

Pro 44letou rodačku z Washingtonu D.C. nebyl Mandalorian první hereckou zkušeností. Hrála hned v několika úspěšných seriálech, například ztvárnila Kim Fisherovou v Mentalistovi, nebo Temnotu v Supernatural. Přesto pro ni byl seriál ze světa Star Wars novou zkušeností. Mandaloriané, a tudíž i její postava, známá pouze jako Kovářka, si v něm totiž nikdy nesundávají své neprůhledné helmy. Zachytit osobnost a podstatu postavy je tak pro herce výzvou.

Bez helmy ani ránu

"Naprosto to miluji! Ale je opravdu těžké s helmou vidět. Nevidíte dolů, nemůžete se kouknout do stran a občas do něčeho narazíte," vypráví pobaveně Swallow, přičemž rukama naznačuje velikost hledí. Neustálé nošení helmy je v seriálu pro Mandaloriany, původní obyvatele planety Mandalore, důležitým filozofickým aspektem. V průběhu tří sérií se však ukáže, že vše není tak, jak se zdá. Když si v druhé sérii Din Djarin poprvé helmu sundal, fanoušci byli u vytržení.

"Lidé se mě pořád ptají, kdy si i Kovářka svou helmu sundá. Ale já netuším," říká její představitelka. "Ani nevím, jestli k tomu vůbec někdy dojde. Trochu doufám, že se to nestane. Myslím si, že zrovna pro její postavu je dobré, aby zůstala tajemná. Mám pocit, že kdybychom věděli, jak vypadá pod helmou, tak to ničemu opravdu nepřidá. Na druhou stranu jsem si jistá, že pokud se odhalí, bude k tomu mít dobrý důvod. Ale mně se to s tou helmou opravdu líbí," vysvětluje.

Sláva pod maskou?

Ačkoliv jí role v seriálu vynesla čestné místo ve světě Darth Vadera a Luka Skywalkera, její herecké kariéře příliš nepomohla. Herečka pobaveně přiznává, že za tím stojí právě neustále přítomná helma. Často se totiž stává, že si ji lidé z herecké branže s rolí Kovářky nespojí. To stejné platí i na veřejnosti, kde ji častěji poznávají spíše fanoušci Supernatural než Mandaloriana.

"Lidé si mě s Kovářkou často nedají dohromady, protože v realitě nemluvím jako ona. Nemám její přízvuk a navíc jsem velmi živý člověk a pořád se nějak pohybuji, takže si pak říkají: 'Je to opravdu ona?'" dodává k popularitě Swallow. I během celého rozhovoru je nabitá energií a odpovídá veselým tónem. Skutečný protipól stoické a odměřené Kovářky bez tváře.

Toto je Cesta

Kromě návštěv Comic-Conů a setkávání s fanoušky po celém světě miluje Swallow přesah své postavy do reálného světa. Nejraději se setkává s malými holčičkami, které jsou převlečené za Kovářku. Pokaždé je pro ni takové setkání zážitek. Popisuje také, jak skrze cosplayové Star Wars skupiny, které dělají i charitativní činnost, chodí ve svém brnění navštěvovat malé děti v nemocnicích.

Špatné zkušenosti s fanoušky nemá. "Myslím, že většina negativních ohlasů se odehrává online, kde se bohužel mohou lidé schovat. Ale Mandalorian je tak milovaný! Musím se vždycky štípnout. Nikdy nevíte, jak lidé seriál přijmou, i když si myslíte, že je opravdu dobrý. Takže jsem moc vděčná, že se lidem opravdu líbí," dodává k odezvě fanoušků.

Temnota a manželka Drákuly

Kromě role Kovářky proslavila Swallow i role Amary, označované také jako Temnota, v kultovním seriálu Supernatural. Její postava vstupuje do děje až v jedenácté sérii, kde ztvárňuje sestru Boha, která se osvobodila z jeho vězení a chystá se ho zničit. V průběhu seriálu však vyjde najevo, že není tak zlá, jak se zpočátku zdá. "Navíc mají s Kovářkou (v originále Armorer, pozn. red.) dost podobně znějící jméno," podotýká herečka.

Ačkoliv dabování nemá v oblibě, propůjčila hlas několika videoherním postavám, například Emily v The Last of Us: Part II. Její hlas zaznívá také ve hře The Order: 1886. Právě při nahrávání se setkala s Grahamem McTavishem, se kterým později dabovala pár Drákuly a jeho manželky Lisy Tepes v seriálu Castlevania.

Emily Swallow mohli potkat návštěvníci pražského Comic-Conu v sobotu 6. a neděli 7. dubna. "Komunita fanoušků Star Wars je neuvěřitelná! Je unikátní, kolik lidí a generací ovlivňuje nebo ovlivnila. Nikdy jsem nebyla součástí něčeho podobného," dodává herečka Emily Swallow, představitelka Kovářky ze seriálu Mandalorian.

Video: Trailer ze třetí řady série Mandalorian