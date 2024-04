"Máme dva byty v jednom." Kryštůfková a Havlínek si byt vybavili tím, co posbírali

Od první noci v novém bytě uplynul sice jen rok, hercům Agátě Kryštůfkové a Tomáši Havlínkovi ale přijde, jako by v něm žili celou věčnost. Secesní dveře, parkety a velká okna, která v poledne pouští dovnitř nazlátlé světlo, jsou přesně podle jejich gusta. Partneři se navíc dokázali shodnout v tom, jak si svůj společný byt vybaví. Využili prostě to, co už měli.

Volné odpoledne ve vinohradském bytě se dá z vyprávění herců popsat asi takhle. V obývacím pokoji se starým sekretářem, gramofonem a zelenou knihovnou, kterou Agáta vyrobila z vitrín dřívější mainstreamové konfekce, sedí paní domu v křesílku z chalupy a z ústřižků časopisů dává dohromady koláž. Vedle v kuchyni, kterou s obývacím pokojem spojují věčně otevřené dvoukřídlé dveře, se Tomáš dívá do ledničky a přemýšlí, co uvaří k večeři. V pozadí mu hraje sportovní přenos.

"Pocházím z Karlových Varů, a když jsem byl malý, dala mě máma na fotbal. Měl jsem ho rád, ale na druhou stranu jsem brzy cítil, že to prostě není moje prostředí. Sport pořád miluju a i se mu stále aktivně věnuju, hraju pražskou ligu v malé kopané a zároveň se připravuju na natáčení filmu Play off v parahokeji, takže už trénuju v saních. Poslední rok se na vysílání podílím i jako komentátor," říká činorodý herec, který naživo v Praze nejčastěji navštěvuje a podporuje Spartu.

I když každý z nich má v bytě své malé království, milují strávený čas spolu, ať už v kuchyni, nebo v obýváku. Rádi si spolu povídají, sledují filmy a tráví čas s čtyřletou dcerou, kterou má Tomáš z předchozího vztahu. Role v domácnosti mají poměrně jasně rozdělené, i když je nikdy příliš neřešili, zkrátka jen vyplynuly z jejich předností.

"Tomáš rád a výborně vaří, takže se mu do toho příliš nepletu. Moje věc je čistota. Potřebuju, aby bylo neustále uklizeno," usmívá se sympatická třicátnice na Tomáše. "Myslím si, že Agáta by spíš dokázala uvařit, než já uklidit podle jejích představ. Ne, že bych byl velký bordelář, ale ona to umí vzít z gruntu, za což jsem nesmírně rád, protože to pak vypadá hezky," myslí si její partner.

Nábytek z druhé ruky, vzpomínky i originální obrazy

Když se do vinohradského bytu před rokem stěhovali, měli za sebou už několik let života na různých místech a také svůj vlastní nábytek. On měl velký gauč a židle ke stolu, ona polstrovanou lavici ze 70. let minulého století a jídelní stůl. Oba měli také obrazy a různé upomínky na dobu, kdy ještě nebyli spolu. Než aby si kupovali nové věci, poskládali všechno dohromady a využili i část vybavení z nově pronajatého bytu.

"Máme dva byty v jednom a k tomu část vybavení, co tu byla před námi. Nechali jsme si starou postel a sekretář, které jsou z jedné série. Pak tu ale byly takové hnědé vitríny odněkud z Jysku, které se nám nelíbily a majitelé nám je dovolili předělat. S mamkou jsme sundaly dveře a rámy natřely zelenou barvou," vysvětluje Agáta, jak obyčejný nábytek z konfekce proměnila v atypickou knihovnu. Podobným způsobem pak herecký kolega Petr Konáš zvelebil kuchyň. Z dvířek seškrábal původní tmavě hnědou a natřeli je olejem do barvy březového dřeva.

"Přestože tu máme nábytek různých stylů a barev, cítíme se tady dobře. Máme tu křesílko z chalupy, sedmdesátkovou lavici z druhé ruky, opravený lustr z šedesátek, skříň v rustikálním stylu i docela moderní gauč. Měli jsme štěstí, že jsme oba měli docela hezké věci. Uvědomila jsem si, jak musí být těžké, když mají dva úplně odlišný vkus," přemítá herečka, která kdysi absolvovala kurz starožitností a dějin umění v Rudolfinské akademii. "Agáta má tu přednost, že umí vytvořit útulný interiér. Většinu rozhodování jsem tak nechával na ní," dodává Tomáš.

Protože mají jako herci blízko k umění, měli i čím ozdobit stěny. V obývacím pokoji vynikají dva obrazy z pera Agátina otce, výtvarníka Petra Kryštůfka, anebo dílo herce Jacoba Ertfemeijera. Dekorace v bytě tvoří buď knihy nebo předměty, které Agáta zdědila po rodině.

"Pro mě jsou ta dědictví poměrně důležitá. Člověk má něco, co zná z dětství, protože to doma měli jeho rodiče nebo prarodiče. Navíc, zvlášť u toho nábytku, mi to přijde logické z hlediska udržitelnosti, kvality i ceny. Pokud je nábytek z druhé ruky, baví mě mu dát takzvaně druhý dech," myslí si Agáta Kryštůfková.

