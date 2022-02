Lupič na sebe zavolal policii, nemohl se dostat ven z domu

Lupič v západoněmeckém Bielefeldu na sebe zavolal policii poté, co se nebyl několik hodin schopen sám dostat z budovy, kterou chtěl vykrást. Skončil ve vazbě.

Devatenáctiletý mladík se nechal zamknout v lékařské ordinaci, v níž po odchodu všech lidí hledal cennosti. Přes přilehlé balkony se pak dostal do jiné ordinace, kde násilím vniknul do kanceláře. Pokusy o otevření dalších dveří už ale vyšly naprázdno, a tak se vrátil zpět do původní ordinace. I tam ale ke své smůle zjistil, že si nedokáže poradit se vstupními dveřmi.

Po mnoha hodinách marného snažení dostat se ven mladík nakonec vytočil policejní tísňovou linku. "Bez dlouhého rozmýšlení uvedl, že je po vloupání už několik hodin uvázlý, a požádal o pomoc s vyproštěním," uvedla policie.

Soud jej v pondělí poslal do vazby. Policii je muž dobře znám, neboť je důvodně podezřelý ze spáchání 11 dalších trestných činů.