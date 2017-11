Londýnské autobusy pojedou na kávu. Na nápad extrahovat olej ze sedliny přišel anglický start-up

před 1 hodinou

Podle start-upu bio-bean vypije průměrný Londýňan 2,3 šálku kávy denně, což se rovná 200 tisícům tun odpadu ročně. Společnost bere kávovou sedlinu od velkých řetězců a továren. Tu suší a před extrakcí dále zpracovává. Později je olej smíchán s naftovou směsí a prodáván jako palivo B20.

V hlavním městě Velké Británie jezdí od pondělí některé autobusy na netypické palivo - kávový odpad. Do biopalivové směsi totiž londýnský start-up bio-bean kromě nafty přidal i olej extrahovaný z kávové sedliny. Ten tvoří zhruba dvacet procent konečné palivové směsi.

O novince informoval server Mashable s odvoláním na start-up bio-bean a petrochemický gigant Shell.

Podle start-upu vypije průměrný Londýňan 2,3 šálku kávy denně, což se rovná 200 tisícům tun odpadu ročně. Společnost bere kávovou sedlinu od velkých řetězců a továren. Tu suší a před extrakcí dále zpracovává.

Později je olej smíchán s naftovou směsí a prodáván jako palivo B20. Právě autobusy mohou toto palivo využívat bez nutnosti dalších úprav.

Our carbon neutral #coffeelogs are now stocked in selected @wholefoodsuk stores! Pick up your bag at Whole Foods Kensington, Fulham, Cheltenham or Glasgow Giffnock Příspěvek sdílený bio-bean (@biobeanltd), Kvě 22, 2017 v 1:09 PDT

Vyrobeno bylo prozatím šest tisíc litrů kávového oleje, což by ve směsi s naftou podle firmy mělo stačit na celoroční provoz. "Je to skvělý příklad toho, co lze udělat, pokud se budeme dívat na odpad jako na nevyužitý zdroj," uvedl zakladatel start-upu Arthur Kay.

Londýnská společnost bio-bean vyhrála před čtyřmi lety inovační cenu od gigantu Shell.