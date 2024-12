Detail, kterého si všimne jen bystré oko. O cenu ve světové soutěži bojuje i Čech

Porota velmi uznávané fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year vybrala pětadvacet záběrů, které se utkají o cenu veřejnosti. Letos se do prestižního výběru snímků divoké přírody dostala i fotografie langurů, kterou ve Vietnamu pořídil Čech Ivan Ivánek. Cena nakonec připadne tomu, kdo získá nejvíce diváckých hlasů.

Pětadvacet vybraných fotek, které přinášíme ve fotogalerii u tohoto článku, odráží jak krásu divoké přírody, tak i problémy, kterým dnes naše životní prostředí čelí. "Cena veřejnosti, tedy People's Choice Award, umožňuje lidem z celého světa vyzkoušet si roli porotců a hlasovat, která z fotografií se jim nejvíce líbí," konstatoval Douglas Gurr, šéf londýnského Přírodopisného muzea (Natural History Museum). Právě tato instituce soutěž pořádá. Porotci letos hodnotili rekordních 59 228 fotografií od fotografů ze 117 zemí a regionů. Stovka nejlepších snímků z letošního ročníku, které vybrala porota, je už od 14. října vystavena v Přírodopisném muzeu v Londýně. "Letos slavíme šedesát let existence soutěže a vzdáváme hold generacím návštěvníků výstavy, které v uplynulých desetiletích inspirovala krása a majestátnost oceněných snímků," konstatoval Gurr. Veřejnost může pro svého favorita hlasovat buď online, nebo prostřednictvím digitálních obrazovek na výstavě instalované v budově muzea. Hlasování potrvá do středy 29. ledna 2025. Vítěz Ceny veřejnosti a čtyři další nejúspěšnější snímky diváckého hlasování budou vyhlášeny v únoru 2025. Jde o poslední ocenění udělované v soutěži, porota už absolutního vítěze a ty nejlepší v jednotlivých kategoriích oznámila.