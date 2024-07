Český pavilon bude nejvyšší dřevěnou stavbou v Japonsku. Sloupy už vyrazily na Expo

Český pavilon postavený pro výstavu Expo Ósaka 2025 bude nejvyšší dřevěnou stavbou svého druhu v Japonsku. Zástupci české strany museli během náročného procesu přesvědčit japonské úřady, že budova spirálovitého tvaru zvládne možné přírodní katastrofy. Z Veřovic na Novojičínsku tento týden slavnostně odjely první kontejnery s dřevěnou konstrukcí.

Pavilon bude postavený z dřevěných lepených prvků a takzvaných CLT panelů. Jde o dřevěné panely složené z několika slepených vrstev, které jsou pro lepší pevnost umístěny příčně. Dřevěnou konstrukci doplní sklo. V Japonsku ale mají pro dřevostavby v souvislosti například s hrozbou zemětřesení přísnější normy a omezenou výšku.

"Plně respektujeme japonské předpisy a normy. Museli jsme ale japonské úřady přesvědčit, že dřevostavba bez použití ocelových nosných prvků je dostatečně pevná a robustní na to, aby vydržela případný nápor zemětřesení, případně síly větru, který tam vzniká při tajfunech. Museli jsme doložit laboratorní testy dřeva a spojovacích materiálů," řekl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

Uvedl, že jde o nejvyšší dřevostavbu v Japonsku postavenou bez použití ocelových nosných prvků. "My jsme na tom pracovali od loňského dubna. Komunikovali jsme s úřady v Ósace i na vládní úrovni. Našli jsme tu cestu. Opravdu jsme museli doložit velkou spoustu materiálů. Nakonec se to podařilo, na což jsme náležitě hrdi," dodal Soška.

Dva měsíce na cestě

Za dodávky dřeva generálnímu dodavateli stavby, japonské stavební společnosti Daisue, odpovídá společnost A2Timber, která se zaměřuje na větší dřevostavby právě z dřevěných lepených materiálů. Výrobní ředitel Martin Povala uvedl, že na stavbu pavilonu bude využito okolo 1000 metrů krychlových dřeva.

"První dřevo, které dnes posíláme, by mělo do Ósaky dorazit koncem srpna. Další kontejnery budou následovat. Práce na stavbě by měly začít v polovině září. V polovině prosince bychom měli předávat štafetu kolegům, kteří na naši spirálu budou aplikovat prosklení," uvedl Povala. Z Česka nyní odjíždí prvních sedm z celkového počtu asi 50 kontejnerů. Jedná se o nosné sloupy pavilonu, které budou k vidění v restauraci v přízemí budovy.

1:03 Nahlédněte do českého národního pavilonu na EXPO 2025 | Video: Czechia at Expo 2025 Osaka

Dřevo se připravuje na řadě míst Česka. Vytěžená kulatina se zpracovává na lepené lamelové dřevo, CLT panely a další. Některé části putují do veřovické haly společnosti A2Timber, kde se dále opracovávají. Opatří se spojovacími prvky a provedou se případné nátěry.

"Pokud je to nutné, sestaví se v hale i část stavby a poté se rozebere. Tento proces sestavení a následné demontáže se bude provádět například u složité střešní konstrukce, aby bylo zajištěno, že na stavbě vše bude sedět a půjde bez větších problémů smontovat," dodala mluvčí české účasti Jana Kohoutová.

Z Čech kontejnery míří do největšího německého přístavu v Hamburku, odkud poplují zhruba osm až deset týdnů do Ósaky. Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy EXPO už pošesté.

Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními start-upy a talenty z regionů.