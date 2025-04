Bez empatie a kreativity neuspějete. Novinky i běžné dovednosti, které musíte umět

Poslední roky hodnota lidí nejvíce závisí na jejich úspěchu. Ačkoliv je tento přístup spíše toxický a může narušovat psychickou pohodu, pokud někdo touží po lepší práci, vyšším platu či uznání, musí mu jít naproti. Lidé toužící po zdaru v pracovní sféře by měli splňovat a ovládat technické i takzvané měkké dovednosti, bez kterých na trhu práce nemají šanci. Co musí umět a znát úspěšný zaměstnanec?

Přizpůsobit se tempu technologické doby a zároveň nezapomínat na mezilidské vztahy je podle odborníků klíčové v tom, prosadit se v práci. Svět se neustále zrychluje, proto je nutné se zrychlovat i v adaptaci. To podle Tomáše Pavlíčka z Atmoskop.cz dělá z obyčejné pracovní síly konkurenceschopného zaměstnance a profesionála.

"Ne nadarmo již Charles Darwin říkal, že to není ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit," zmiňuje Pavlíček s tím, že nynější pracovníky, kteří se chtějí někam posunout, nesmí zaskočit nové technologie.

"Must have" v portfoliu základních dovedností

Do základní výbavy dnešních pracovníků by mělo patřit hlavně efektivní zvládání digitálních dovedností. "Digitalizace pracovního světa jde rychle kupředu, dovednosti v této oblasti jsou třeba k práci, spolupráci i pracovní komunikaci," říká Michal Černý z Audiopro s tím, že dnes už si zkrátka nikdo, kdo chce fungovat na trhu práce, nemůže dovolit neumět s videokonferencemi nebo s aplikacemi Microsoftu a Googlu. "Je to zkrátka již 'must have' v portfoliu základních dovedností," dodává.

"Dnes už je naprosto nezbytné umět používat při online schůzce funkce sdílení souborů, sdílení plochy nebo moderování diskuse," míní Černý a dodává, že kdo chce být lepší než ostatní, se musí naučit používat například funkce, které umožňují účastníkům být v jednom společném virtuálním prostředí. To umocňuje sounáležitost a zlepšuje interakci. "Praktickou pokročilou funkcí populárních Teams je třeba Meeting Recap, kdy po skončení nabídne shrnutí, nahrávka a přepisy meetingu," uvádí.

Technologie v hlavní roli

Úspěšný zaměstnanec by si podle odborníků měl také poradit s technickými problémy. Například když v důležitém jednání přestane fungovat platforma, na které se uskuteční online setkání, je třeba problém vyřešit s chladnou hlavou a mít v rukávu záložní řešení. Vhodné je využít alternativní platformu nebo řešení, které ostatní pro svou jednoduchost ani nenapadlo.

V budoucnosti bude v pracovním prostředí zcela normální také využívání umělé inteligence (AI), jak už vidíme v mnohých oborech i v České republice. Podle studie McKinsey jsou jednotlivci i firmy se silnými digitálními schopnostmi a schopnostmi chytrého využívání AI lídry ve svých oborech. Díky studiím je jisté, že lidem, kteří ji nevyužívají, takzvaně ujede vlak.

Mezi další prospěšné technologické dovednosti patří programování jazyků. "Nejpopulárnějšími programovacími jazyky současnosti jsou JavaScript a Python. Pokud chcete posunout svou kvalifikaci o kus dál nebo uvažujete o nastartování nové kariéry, front-endový jazyk jako JavaScript je dobrou volbou. Velkou výhodou je, že výsledek své práce můžete vidět ihned. Pokud vás více zajímají data, doporučujeme programovací jazyk Python, kde se s velkými objemy dat dá dobře pracovat," říká Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.

"Soft skills" nelze opomíjet

Zásadní jsou však i běžně známé principy. Pokud chce zaměstnanec být v práci úspěšný, musí vykazovat pracovní výkonnost a nesmí mu chybět i potřebná dávka kreativity. Opomíjená by neměla být ani otevřená komunikace směrem ke všem důležitým kolegům a nadřízeným. Lídři by měli mít také dostatečnou schopnost empatie, vyjadřovat své názory a potřeby, naslouchat a reagovat na zpětnou vazbu i třeba stanovovat si cíle a usilovat o jejich dosažení.

Nejen komunikace patří do takzvaných "soft skills" neboli měkkých dovedností. Ty nejsou jen módním termínem, ale zásadní výbavou, která pomáhá lidem zvládat složité projekty i životní situace. Jsou důležité také v rámci efektivní a lepší orientaci ve světě práce i každodenního života. Na rozdíl od technických dovedností, které zahrnují konkrétní odborné znalosti, jsou soft skills více zaměřeny na práci s lidmi a zvládání různých sociálních a organizačních situací.

"Ať už pracujete na složitých projektech v IT, nebo řídíte tým v jakémkoli jiném odvětví, měkké dovednosti jako komunikace, time management, řešení konfliktů nebo prezentační schopnosti hrají klíčovou roli. Ve světě, kde jsou technické znalosti samozřejmostí, jsou to právě soft skills, které mohou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu," říká Pavlíček s tím, že schopnost efektivně komunikovat, vyjednávat a zvládat stres přináší stabilitu a spokojenost.

Měkké dovednosti nejsou vrozené schopnosti a lze je efektivně rozvíjet a zdokonalovat. "Specializované kurzy poskytují strukturovaný přístup k osvojení klíčových dovedností. Kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností mohou být přizpůsobeny potřebám jednotlivců i týmů. Účastníci se naučí praktické techniky, které mohou okamžitě aplikovat v pracovním i osobním životě, a získají tak nástroje pro efektivní spolupráci, lepší rozhodování a posílení své profesionální i osobní rovnováhy," uzavírá Dvořák.