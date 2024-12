Česká tradice, kterou uznává celý svět. Výstava ukazuje Vánoční poklad

Skleněné vánoční ozdoby jsou neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Jejich tradice sahá až do 19. století a dnes patří k oblíbeným sběratelským kouskům po celém světě. Nahlédněte do světa tradičních ozdob prostřednictvím výstavy Vánoční poklad – současné české ozdoby, která probíhá do 5. ledna ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Ochutnávku přinášíme v naší galerii.

Výstava v Kutné Hoře nabízí návštěvníkům pestrou paletu foukaných skleněných ozdob, které odrážejí jak historické techniky, tak moderní trendy. K vidění jsou nejen tradiční tvary a motivy, ale také novinky, které ukazují inovativní přístup českých výrobců. Zajímavým vrcholem výstavy jsou perličkové vánoční ozdoby z Poniklé. Jsou výsledkem unikátní výrobní technologie, která se používá pouze v Česku. V roce 2020 dokonce došlo k jejich zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Výstava je součástí širšího výstavního projektu, který středoevropská tradiční řemesla představil v českých centrech a muzeích po celém světě - například v New Yorku, Tokiu, Bulharsku, Paříži nebo v nizozemském Leerdamu. Kurátoři výstavy Dagmar Havlíčková a Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vybrali sedm předních českých výrobců skleněných ozdob: Glassor Decorations, Irisa, Ornex, OZDOBA, Rautis, Vánoční ozdoby - DUV - družstvo a Slezská tvorba. Podívejte se do galerie.