Vybudovali ovčí hospodářství a za své sýry získávají ceny. "Máme rádi dobrodružství"

"To bylo první, co jsem udělal, když jsme statek koupili. Vysadil jsem tady tu bránu ze vrat,“ popisuje u zelených sloupků před vstupem do dvora rodinné farmy Michal Hrdlička, který se svou ženou Soňou vybudoval Ofčí statek Brníčko. Starají se o 300 ovcí, z jejichž mléka vyrábí čerstvý sýr, brynzu, jogurt, halloumi nebo ovčí sýr na gril, za který získali minulý rok ocenění Regionální potravina.

Než se Michal Hrdlička rozhodl vybudovat vlastní statek, vyučil se bačou a žil několik let v Austrálii a na Novém Zélandu. "V patnácti jsem četl Jacka Kerouaca a jeho knihu Na cestě. To mi totálně změnilo život. V zahraničí jsem se navíc naučil věci, na které bych tady jen tak nepřišel. Například jak stavět ohrady jako v Austrálii," vysvětluje u ohrady s koňmi, které kromě ovcí chová na čtyřiceti hektarech pozemku.

Kromě zpracování sýra, které má na starosti jeho žena Soňa a další dva zaměstnanci, Michala živí export jatečních beránků do Nizozemska. Na Slovensko zase prodává chovné berany. A jsou to právě jeho dvě dcery, Berta a Zdeňka, které stelou slámu beranům v zimovišti. A to i přesto, že je středa 11 hodin dopoledne. Jejich máma, původně učitelka, Soňa je totiž učí doma. Ta kromě zpracování sýra a výuky dcer také ve volném čase vlastnoručně zpracovává vlnu z ovcí a plete.

"Teď jsme dělali zeměpis, což mě bavilo, ale jsem ráda u zvířat," přiznává desetiletá Berta, zatímco vidlemi nabírá seno. "A taky už umím řídit auto, na pastvině můžu jet na trojku," směje se nejmladší dcera a Michal jejich rozhodnutí s domácím vzděláním komentuje: "Holky se naučí praktické věci, které by jim škola jen tak neposkytla."

Nechci zdechnout při práci

Michal říká, že ke zvířatům měl vztah odmalička. "Já jsem se s tou úchylkou už narodil. Jsem černá ovce rodiny, protože všichni jsou muzikanti. Už doma v paneláku jsem měl zebřičky, a když jsme se přestěhovali do Úsova na vesnici, pořídil jsem si králíky, morčata, kačeny, slepice a psa," vyjmenovává hospodář, pro kterého je také důležité pečovat o okolní krajinu: "Tady se například snažíme zadržovat vodu," ukazuje na protější kopce.

Vyrábět sýry se společně s ženou Soňou učili od rodinného známého. Pro jejich čerstvý sýr, brynzu, jogurt, máslo, sýr halloumi nebo ovčí sýr na gril si zákazníci jezdí k nim na statek a Michal míní, že by pokryli i vyšší poptávku, on ale chce "žít i nějak normálně". "Mám tři dcery, se kterými chci taky občas být. Nechci úplně zdechnout při práci," poznamenává s úsměvem na rtech a naráží na to, že vlastnit farmu je každodenní dřina.

"Od prvního března začínáme bahnit, takže tři neděle nespím, protože máme za den osm až dvanáct porodů. Hlavní sezonu pak máme od Velikonoc do Dušiček, kdy dvakrát denně dojíme. Do toho se musím ještě starat o sklizeň sena, ohrady a zvířata…," popisuje Michal, který přes to všechno jednou ročně vyjíždí s dětmi a s koňským povozem na dovolenou.

"Minulý rok jsme byli ve Vápenné. Nikdy nevíme, kde budeme spát, ani nemáme přesně naplánovanou trasu. Ale o tom je dobrodružství. Kdybych vše věděl dopředu, tak by mě to nebavilo," říká s tím, že koně využívá také na tažnou práci, například na dovoz krmiva ze Zábřehu. "Pár svateb i pohřbů naše koně už vezli," dodává Michal a zdůrazňuje důležitost dobrých vztahů se sousedy, s nimiž si navzájem na hospodářstvích pomáhají.

Když pak sedíme u nich doma v kuchyni a Soňa servíruje celé rodině čočkovou polévku, Michal zmiňuje, že právě teď je ještě období, kdy si dovolí hibernovat a odpočívat před začátkem sezony. "Ale tohle je stejně nejvíc," říká, zatímco rukou ukáže na osazenstvo u stolu. "Sedět společně s celou rodinou a přáteli u jídla. Proto to vlastně všechno dělám," uzavírá.