Otec Ještědu žil hodně skromně. Liberec otevře jeho dům, v němž nikdo nechtěl bydlet

Měl to být hit, který nahradí panelový byt o velikosti 3+1. Montovaný domek, který v roce 1959 navrhl slavný architekt Karel Hubáček, ale nakonec úspěšný nebyl, lidé technologii nevěřili. "Nenašel se nikdo, kdo by patent převzal a dům začal nabízet, a tak zůstalo jen u prototypu," říká šéf libereckého muzea Jiří Křížek o skromné kostce z panelů, do níž se Hubáček po neúspěchu nastěhoval s rodinou.

Bílou kostku s modře laděným obložením koupil koncem loňského roku Liberecký kraj a v létě ji chce otevřít návštěvníkům. Uvnitř je původní nábytek, na zdech visí obrazy a také ocenění, která architekt za svou práci získal. Při prohlídce se člověku zdá, jako by architekt, který by v únoru oslavil stovku, z domu odešel teprve včera. Zesnulý autor luxusního hotelu Ještěd a zaniklého stejnojmenného obchodního střediska v Liberci žil v montovaném domku ve svahu pod libereckým "Wolkerákem" poměrně skromně. Doma měl obývací pokoj, jídelnu, kuchyň, ložnici a garáž. Bílý interiér jako z paneláku zdobilo dřevěné obložení a prvky laděné do stejných odstínů červené, oranžové a zelené barvy. Více se o domku dočtete v galerii.