Lennonova zeď v Praze se přeměnila na venkovní galerii, sprejování je tu zakázané

Lennonova zeď v Praze na Malé Straně je od čtvrtka venkovní galerií děl více než 30 českých i zahraničních umělců. Zdobí ji portrét britského muzikanta Johna Lennona a výtvory odkazující ke svobodě a lásce.

Umělecký koncept vytvořil výtvarník a designér Pavel Šťastný. Na zdi jsou vyhrazena místa také pro vzkazy veřejnosti, lidé je budou moct psát tužkou, fixou nebo křídou. Sprejování je zakázané. Praha 1 se navíc tento týden rozhodla Lennonovu zeď prohlásit pamětním místem, řekli zástupci vlastníka zdi a Prahy 1.

Centrálním motivem Lennonovy zdi se stala mapa světa, ve 30 jazycích je na ní napsáno slovo svoboda a název písně Johna Lennona All You Need is Love, řekl Pavel Šťastný. Na novém uměleckém ztvárnění zdi velké 150 metrů čtverečních se podíleli třeba sochař Kurt Gebauer, herečka Jana Plodková, umělkyně Lela Geislerovová nebo šperkařka Viktorie Beldová.

"Vytváříme určité plochy, které budou bílé, světlé, třeba brýle Johna Lennona nebo různé bubliny pro vzkazy," uvedl dále Šťastný. Místa budou podle mluvčí vlastníka zdi, řádu maltézských rytířů, Hedviky Čepelové ošetřena antigraffiti nátěrem a až se zaplní, budou umyta a připravena pro další nápisy a obrázky.

Řád maltézských rytířů nechal zeď opravit. Stalo se tak poté, co se letos v létě opakovaly vandalské útoky, mimo jiné způsobené i turistickými agenturami. Ty totiž na místo přiváděly zahraniční návštěvníky často v podnapilém stavu, kteří sprejovali po zdi, ale třeba také po stromech a dalších objektech v okolí.

Na místo nyní budou podle místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy (STAN) častěji chodit hlídky městských strážníků i státní policie. Lokální kamera bude napojena na městských kamerový systém. Je tu zakázán busking. "Je to místo, které má představovat symbol svobody, nechceme tady jen zakazovat, naopak chceme navádět, jak se tu mají lidé chovat, aby vyjádřili pietu," doplnil Hejma.

Na zeď bude umístěna pamětní deska připomínající historii místa, zdůrazňující, že sloužila jako symbol svobody a boje proti totalitnímu režimu. Zároveň na zdi bude jasně popsáno, jak se tu mají návštěvníci chovat. "Vítáme tady každého slušného turistu, neslušné turisty tady nechceme," řekl dále Hejma.

Lennonova zeď patří k Maltézské zahradě. Nápisy a básně se na ní začaly objevovat v 70. letech minulého století. Po smrti britského hudebníka, člena kapely The Beatles, se tu konaly pietní akce na jeho počest, lidé na zeď psali úryvky Lennonových textů. Komunisté nechali zeď několikrát přemalovat, následně z ní vytvořili plakátovací plochu. Po listopadovém převratu v roce 1989 byla zeď i přilehlý areál vrácen řádu maltézských rytířů.