Epické bitvy, vášnivý sex a všudypřítomné intriky. Tím vším si středověké fantasy Hra o trůny získalo po celém světě miliony fanoušků. V polovině letošního dubna to bude deset let, co společnost HBO seriál uvedla na obrazovky. Připomeňte si v kvízu postavy, které autor neméně slavné knižní předlohy George R. R. Martin a autoři seriálu nelítostně sprovodili ze světa, i ty, které ušetřili.