Rodiče musí synovi zaplatit 30 tisíc dolarů za to, že mu vyhodili porno, rozhodl soud

Ida by mohla zesílit na jako "extrémně nebezpečný" hurikán čtvrté kategorie z pěti, když zasáhne jih Spojených států. Varovali před tím v noci na sobotu podle agentury AFP američtí meteorologové. Předchozí varování hovořila o tom, že při postupu Mexickým zálivem k americkému pobřeží Ida výrazně posílí a změní se až v hurikán třetí kategorie. V neděli či v pondělí by přitom měla Ida udeřit i na město New Orleans, které už v roce 2005 zdevastoval hurikán Katrina.

Ida má zasáhnout zejména státy Louisiana a Mississippi a provázet ji má vítr o rychlosti přesahující 200 kilometrů za hodinu, varovali v pátek meteorologové. "Uragán Ida by mohl udeřit na zemi jako uragán kategorie čtyři a následně se stát "extrémně nebezpečným", varovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Původně tropická bouře Ida v pátek večer SELČ zesílila na hurikán první kategorie a zasáhla západní část Kuby.