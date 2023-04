Tohle se (ne)povedlo. Žena natočila mimořádné selfie s překvapivě dobrým koncem

Mladá žena si na pláži v Indonésii chtěla natočit "selfie", když vtom ji ale překvapila síla vzácného přírodního jevu. Na virálním videu je vidět, jak žena pobíhá vesele po pláži s dvěma dalšími lidmi, přičemž se za nimi najednou zvedne obří vlna připomínající tsunami.

Na pláži Ogis v zálivu Meranti v indonéské provincii Riau ženu dostihla vlna bono, která se řadí mezi unikátní přírodní jevy. Jedinečná "podívaná" se totiž vyskytuje pouze v některých částech světa včetně právě oblasti Riau.

Jde o jev, kdy se příliv a odliv dostane proti proudu řeky nebo do úzké zátoky. Tím se pak dva protichůdné proudy dostanou do kolize a v návaznosti na to vznikají velké přílivové vlny zvané Bono, které se mohou šířit rychlostí až 40 kilometrů za hodinu. Když se navíc ještě mořská voda spojí s prudkým deštěm, mohou vlny doprovázené hlasitým hukotem a silným větrem dosáhnout výšky až šesti metrů a přetrvávat až čtyři hodiny.

K události, kde ženu vlna bono doslova pohltí, došlo asi před dvěma a půl lety, až tento týden ale video zveřejnily zahraniční agentury. Aktérka, která se snažila udělat si selfie na pláži, natáčela dál, i přesto, že si s ní masy vody dělaly doslova, co chtěly. Vysmáté ženě se, možná i díky záchranné vestě, kterou měla na sobě, nic nestalo.