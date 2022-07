Bílá čupřina, vystrčený jazyk. "Nejošklivější pes světa" se stal globální senzací

Podívejte se na výběr virálních videí z minulého týdne. Z toho, co kolovalo internetem a sociálními sítěmi, redakci videotýmu zaujal nejošklivější pes světa, životu nebezpečná situace na stavbě i koza s rekordně dlouhýma ušima.

Pyšná panička, spokojený pes

0:50 Domácí mazlíček, který nese titul nejošklivějšího psa na světě. | Video: Reuters

Američanka Janeda Banellyová se může chlubit domácím zvířetem, které nese titul nejošklivějšího psa na světě. Její mazlíček se jménem Mr. Happy Face (v překladu Pan šťastná tvář) vyhrál díky svému nezvyklému vzhledu na konci června celosvětovou soutěž v americké Kalifornii.

Porotu a publikum uhranul svou neforemnou bílou čupřinou, vystrčeným jazykem a vypelichanou srstí. "Vůbec mi nevadí říkat, že vyhrál titul nejošklivějšího psa. Pro mě je to nejkrásnější stvoření na světě," svěřila se pro britskou televizi ITV Banellyová, která si svého mazlíčka přivezla před 10 měsíci z útulku.

Jeho fotografie a videa se na sociálních sítích staly v posledních dnech virálními a rozdělily komentující na dva tábory. Zatímco někteří uváděli, že by na zvíře nedokázali kvůli jeho vzhledu ani sáhnout, a označovali ho za "monstrum", pro další představoval "nádherného psa" a chtěli by ho hned adoptovat.

Nezapomenutelný pracovní den

0:39 Muž visel ve výšce několika desítek metrů jen za jednu ruku. | Video: Instagram/my_s1

Životu nebezpečnou situaci zažil v polovině týdne pracovník na stavbě v kanadském Torontu. Během připevňování těžkého břemene k jeřábu se mu zamotala ruka do lana. Kolega si jeho potíží ale nevšiml a začal ze střechy snášet těžký náklad k zemi.

Muž tak najednou visel ve výšce několika desítek metrů jen za jednu ruku a klesal dolů zavěšený pod břemenem. Celou situaci, ze které nakonec vyvázl bez zranění, zachytili jeho kolegové na mobilní telefon. Případ nyní vyšetřuje torontská policie.

Rekordně dlouhé uši

0:41 V polovině června se v Pákistánu narodilo kůzle s rekordně dlouhýma ušima. | Video: Reuters

Sociálními sítěmi se rozšířily i záběry kůzlete jménem Simba. To se narodilo s rekordně dlouhýma ušima v největším pákistánském městě Karáčí v polovině června. V den narození dosahovala délka jeho uší 48 centimetrů. Od té doby, čili za necelé tři týdny, mu narostly o dalších pět centimetrů.

"Během pár týdnů se Simba stal po celém světě tak populárním, že i známému člověku by trvalo 25 až 30 let, než by takové slávy dosáhl," uvedl pro server Daily Mail majitel kůzlete Mohammad Hasan Narejo, který se již obrátil na Guinnessovu knihu rekordů. Simbovi nyní musí každý den kvůli nezvyklé délce uši zavazovat na zádech.