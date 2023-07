"Je to děsivé." Klipy vytvořené umělou inteligencí vyvolaly posměch i znepokojení

Umělá inteligence už fušuje do řemesla i filmařům nebo tvůrcům reklamních spotů. Kromě textů a obrázků už totiž dokáže vygenerovat i videa. Jejich kvalita ale zatím trochu vázne. U některých krátkých filmů a reklam vytvořených pomocí AI vznikly někdy dost podivné a znepokojivé záběry.

Londýnská společnost Private Island požádala umělou inteligenci, aby vytvořila video podle typické americké reklamy na pivo. Klip nazvaný "Syntetické léto" se odehrává na zahradní party, kde si lidé vychutnávají pivo v modrých plechovkách.

Při detailních záběrech se ale ukazuje, že lidé vypadají jako šílená monstra - mají obří ústa, příliš mnoho zubů a ruce s více než pěti prsty. "Je to děsivé. Je to, jako kdyby si někdo řekl: ‚Hm muži mají rádi oheň, tak tam nějaký dejme.‘ Působí to jako paskvil," popsala filmová kritička Rhianna Dhillonová pro BBC. Reklama, ve které se lidé ani nedokážou pořádně napít piva, se také rozšířila na sociálních sítích. "Takhle vypadá peklo. Alespoň to teď víme," vtipkoval jeden uživatel na Twitteru.

Kromě směšně působící reklamy vznikly pomocí umělé inteligence i krátké filmy. "Třeba krátký film Frost působí spíš jako videohra. Myslím, že divákům při jeho sledování může dojít trpělivost," doplnila Dhillonová.

Filmová kritička upozornila i na další úskalí využití AI ve filmu kromě ztráty kvality daného snímku. "Když se třeba zaměříme na to, jak by mohla být využita v castingu, tak bude vždy vyhledávat herce, kteří nejvíce vydělali. Vždycky půjde jen o peníze. Zároveň může díky tomu, kdo AI programuje, dojít i k systematické diskriminaci například žen a rasových menšin," uzavřela Dhillonová.

Podívejte se na další reklamu, kterou vytvořila umělá inteligence: