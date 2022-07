To už mi zase zvoní iPhone? Papoušek ruských chovatelů vyrazil dech divákům na sítích

Praha v posledních dekádách nestaví obecní byty, současné vedení magistrátu to chce změnit. V tomto volebním období schválilo strategii, podle které by mělo město do roku 2030 stavět alespoň 500 nájemních bytů ročně. Magistrát také založil příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost, která začala s přípravou řady projektů, ve kterých by v budoucnu mohlo vzniknout až 8000 bytů. Vyplývá to z informací ČTK. Městské byty jsou určeny zejména pro lidi v nouzi, hendikepované a také pro takzvané podporované profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči nebo policisté.