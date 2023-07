"Nesnáším je." Moderátor si při reportáži zakryl ze strachu oči, z videa je hit

Moderátor televizní stanice BBC News Ben Thompson pobavil svým spontánním jednáním sebe i diváky. Kvůli své fobii si před uvedením reportáže o hadech raději zakryl oči, aby záběry s plazy nezahlédl. Skrytý za papíry pak odříkal celý vstup a až poté se zase podíval do kamery.

"Pokud se bojíte hadů, odvraťte zrak. Nejsem si úplně jistý, jak vám dokážu představit další příběh, protože hady nesnáším," uvedl Thompson v živém vysílání. "Takže to udělám takhle," prohlásil a zakryl si obličej papíry se svou přípravou. Až poté odříkal reportáž o dvou mužích, kterým se na Floridě podařilo odchytit hada obrovských rozměrů.

"To, co vidíte, je ve skutečnosti floridské duo, známé jako The Glades Boys. Odchytili v tomto americkém státě dosud nejdelší zaznamenanou krajtu barmskou. Váží 125 liber (56 kilogramů - pozn. red.), na délku měří 19 stop (asi 5,8 metru - pozn. red.). Nyní se oficiálně jedná o rekordní úlovek," pokračoval hlasatel. Poté se zeptal, zda už záběry z obrazovek zmizely a opět se podíval do kamery.

Záznam vtipné situace se brzy rozšířil po sociálních sítích. Uživatelé celou situaci pobaveně komentovali a vyzdvihovali především moderátorovu lidskost. "Tohle bych rozhodně byl já," svěřil se na Twitteru jeden z uživatelů. "Je to ale velmi roztomilý a lidský moment," dodal další z komentujících.

