"Fascinující zjištění." Psi skutečně poznají v lidech dobro, ukázal experiment

Jste jen nešikovní, nebo záměrně zlomyslní? Psi dokážou poznat rozdíl, zjistili odborníci z Veterinární univerzity ve Vídni. Podle behaviorální studie psi projevují větší trpělivost s lidmi, kteří jsou nemotorní a kvůli tomu od nich nedostanou krmení, než s lidmi, kteří se je rozhodnou záměrně škádlit.

Nešikovnost nebo záměrná škodolibost? Psi podle vídeňských vědců poznají rozdíl | Video: Associated Press, Aktuálně.cz

Výzkumníci z laboratoře Clever Dog Labs na Veterinární univerzitě ve Vídní pozorovali reakci téměř stovky psů různých ras a velikostí na lidi, kteří jim podávali krmení. Vědci sledovali pomocí osmi kamer chování psů a projevy jejich těl, zatímco jim experimentátoři dávali pamlsky dvěma odlišnými způsoby.

Jeden z experimentátorů psovi zkoušel přes plexisklo podat pamlsek, ale kvůli nešikovnosti mu krmení neustále padalo. Druhý experimentátor pak psovi jídlo podával, ale ihned rukou škodolibě uhnul. Pes v ani jednom z případů odměnu nezískal. I přesto ale dokázal vnímat rozdíl v lidském chování a jedno vnímat pozitivněji.

Při škádlení psi podle vědců odvraceli pohled, frustrovaně si lehali nebo utíkali ke svým majitelům častěji, než kdyby se experimentátoři chovali nešikovně. Odlišné vnímání experimentátorů potvrdilo také různé vrtění psích ocasů. "Naše studie poskytuje důkaz, že psi rozlišují mezi povrchně podobnými lidskými činy, které vedou ke stejnému výsledku, ale výrazně se liší z hlediska záměrů," popisují vědci z vídeňské univerzity ve studii.

Výsledek výzkumu, který nedávno publikoval magazín Royal Society Journal, tak ukázal, že psi vidí v pozitivnějším světle lidi, kteří jim pamlsek chtějí dát, ale jsou jen neohrabaní, než ti, kteří je záměrně popichují. "Psi proto čekali déle na jídlo od nešikovného než od škádlivého člověka," doplnili odborníci.

Podle vedoucího výzkumného pracovníka z Univerzity veterinární medicíny ve Vídni Christopha Völtera jde o fascinující zjištění pro mnoho lidí, především pak výzkumníků. Studie totiž dokazuje, že je nejen člověk pozorovatelem svého psa, ale že i zvíře pozoruje člověka, a zároveň vyhodnocuje jeho jednání. "Výsledky tak umožní objektivnější měření chování psů a to má podle mě opravdu velký potenciál do budoucna," uzavřel Völter s tím, že na konci studie každý pes jako odměnu za trpělivost získal dva pamlsky. A to bez škádlení.