Sexuální orgie, jachta i dům po Madonně. Dokument rozkrývá příběh vlčáka miliardáře

Německý ovčák Gunther žije americký sen. Vlastní 18 miliard korun, soukromou jachtu, letadlo, několik sídel v Itálii a 27 zaměstnanců, včetně osobního kuchaře. Vhled do prostopášného životního stylu čtyřnohého mazlíčka přináší streamovací služba Netflix. Nový dokument mimo jiné ukazuje i to, jak jednoduché je přechytračit systém.

Příběh ovčáka miliardáře má kořeny už v 90. letech minulého století. Tehdy se na scéně objevil vystudovaný doktor a podivín jménem Maurizio Mian, který začal tvrdit, že pracuje pro nejbohatšího psa planety. Jeho historka o německém ovčákovi, který po své majitelce zdědil miliardy, vzbudila v Itálii vlnu bouřlivého zájmu, a to i přesto, že chvilkami připomíná béčkový film.

Dokument nazvaný Guntherovy miliony začíná vyprávěním o záhadné hraběnce Carlottě Von Liebenstein, zakladatelce farmaceutické firmy, jejímž nejbližším přítelem se po smrti všech rodinných příbuzných stal německý ovčák jménem Gunther. Milovala ho natolik, že mu založila stejnojmennou nadaci, pod niž na sklonku života převedla svůj majetek v hodnotě tří miliard korun.

Jednatelem fondu se stal dlouholetý rodinný přítel Maurizio Mian, který je dnes nejen správcem veškerého jmění, ale také Guntherovým hlavním opatrovníkem. Posláním fondu je rozšiřovat jeho majetek a zachovávat pokrevní linii psa. Dědicem hraběnčina majetku se totiž nestal jen jeden konkrétní pes, nýbrž i všichni jeho potomci.

Vila po Madonně

Vyprávění o tom, jak pes ke štěstí přišel, Guntherovi vyneslo zápis do Guinnessovy knihy rekordů i neustálou pozornost bulvárních časopisů. Byl pohádkově bohatý a slavný jako Leonardo DiCaprio. Veřejnost podrobně sledovala, jak se stává mediálním magnátem, akcionářem fotbalového klubu, majitelem luxusní jachty, letadla a řady rezidencí v jeho milované Itálii.

Největší pozornost získal v polovině 90. let, kdy od Madonny koupil vilu na pobřeží Miami. Svět obletěly fotografie, jak si hoví v její přepychové ložnici i na lehátkách u bazénu. Do devítipokojové vily se ale nestěhoval sám. Podle smlouvy svěřeneckého fondu mohlo z investice nejbohatšího psa planety těžit i pět zaměstnanců nadace, avšak jen za předpokladu, že se jim podaří prorazit do světa showbyznysu.

Maurizio Mian, hlavní poručník čtyřnohého dědice, v té době uspořádal casting na smíšenou hudební skupinu, která měla ambici "zpívat jako Destiny's Child a tančit jako Spice Girls". Nicméně důležitější než talent byl při castingu vzhled a sex-appeal, což vyšlo najevo hned při první choreografické zkoušce. Zatímco média spekulovala o tom, co má Mian za lubem, do vily se stěhovali další nájemníci, včetně excentrické pornohvězdy nebo bývalého manekýna.

Psí poručník v dokumentu zpětně vysvětluje, že hudební skupina měla být zástěrkou pro Guntherovo hlubší poslání. Jeho fond chtěl ve vile uskutečnit sociální experiment, z nějž měl vzejít recept na obyčejné lidské štěstí. S protagonisty v domě totiž pobývali vědci, kteří pro ně zajišťovali vhodné podmínky a snažili přijít na kloub tomu, co si člověk za peníze nekoupí. Studie skončila neúspěšně. Zvrhla se totiž v luxusní večírky a sexuální orgie, jež vyústily v hádky se sousedy i rozpad skupiny.

Plán na novou lidskou rasu i týrání zvířat

Zatímco se ve vedení společnosti střídali Guntherovi vyšlechtění potomci, pověstný Ital pokračoval ve svých experimentech. V Toskánsku dal dohromady další spolek vyvolených a spolu s vědci zkoumal, jestli lidé, kteří jsou od přírody šťastní, dokážou zplodit bezproblémové děti. Měli se řídit biblickým desaterem a stvořit novou lidskou rasu, která bude přirozeně šťastná.

Společenství se vyvinulo v pětičlennou promiskuitní skupinu, z níž po roce vzešlo dítě. Po nátlaku veřejnosti experiment skončil. Následně vyšlo najevo, že německý ovčák Gunther má už přes 500 potomků, které Mian ukrýval na farmě v Itálii. Psi tam žili v nuzných podmínkách, byli vyzáblí a většinu času trávili zavření v kotcích bez denního světla a pravidelné stravy. Mian se skandál snažil vyžehlit tím, že chtěl koupit ostrov, na němž by dal opuštěným zvířatům volnost.

Jeho plány ale zkomplikoval seznam s utajenými účty v Lichtenštejnsku, který v roce 2008 vyšel v tisku po celém světě. Bylo na něm i jméno Mianovy rodiny, na jejíž účet byly v 90. letech převedené pověstné tři miliardy korun. Teprve tehdy se média začala ptát, kdo ve skutečnosti byla Carlotta Von Liebenstein a jak to bylo s jejím slavným dědictvím?

Upozorňujeme, že následující část obsahuje spoiler

Ztřeštěná historka i podvod na daních

Psí opatrovník v seriálu postupně přiznává, že si postavu hraběnky vymyslel, aby se svojí matkou, zakladatelkou farmaceutického giganta, uchránil před zdaněním rodinný majetek, který získali z vývoje léku na osteoporózu, pomalý úbytek kostní tkáně. Do role Carlotty Von Liebenstein pasovali v 90. letech rodinnou přítelkyni z Německa, které v Lichtenštejnsku založili účet a na něj převedli miliardy získané z výzkumu i následného prodeje farmaceutické firmy.

Na sklonku života rodinné známé založila Mianova matka v Itálii pověstný fond, který se její syn rozhodl pojmenovat po německém ovčákovi jeho tehdejší přítelkyně jménem Gunther III. Na něj pak převedli peníze z Lichtenštejnska, čímž svůj majetek uchránili před dalším zdaněním.

Po smrti Mianovy zásadové matky se jediným správcem fondu stal její syn, který rozšiřoval byznys a prostřednictvím psa si plnil svůj sen o hledání štěstí. Sám tvrdí, že ho k tomu vedly těžké deprese a touha objevit v sobě své veselejší já. I přesto, že se historka o Guntherově jmění zapsala do historie jako jeden z největších podvodů 90. let, Mianovy daně úředníci z Itálie asi už nikdy neuvidí. Své zisky si totiž fond ukládá do banky na Bahamách.

V současné době stojí v čele svěřeneckého fondu Gunther VI. Miluje kaviár, tenisové míčky, plavbu lodí i létání soukromým letadlem.

