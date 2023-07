"Bobiho příběh je zázračný." Nejstarší pes na světě se vzepřel přírodě

Bobi je nejstarší pes na světě. Je mu 31 let a už nyní se dožívá dvakrát vyššího věku, než bývá zvykem u jeho plemene Rafeiro do Alentejo. Jedná se o čistokrevné plemeno určené pro hlídání hospodářských zvířat, jehož průměrná délka života je 12 až 14 let.

1:00 Nejstaršímu psovi na světě je 31 let. Bobi chodí na procházky a chutná mu lidské jídlo. | Video: Reuters

Bobi, který se narodil 11. května 1992, žije celý svůj život s rodinou Costových ve vesnici Conqueiros v Leirii ve středním Portugalsku. Majitel Bobiho Leonal Costa je jen o sedm let starší než jeho zvířecí miláček. Costa přičítá Bobiho úžasnou dlouhověkost "klidnému a mírumilovnému prostředí", ve kterém žije, jeho stravě, kterou tvoří lidské jídlo, a jeho svobodnému životu. Bobiho prý nikdy neuvázali na řetězu ani na vodítku. Jídlo pro Bobiho majitelé zase nejprve namočí do vody, aby z něho odstranili koření. Podle deníku Daily Mail se zdá, že pevné zdraví ve vysokém věku má také v genech, protože podle pana Costy se Bobiho matka Gira dožila 18 let a další z jejich psů, Chicote, se dožil 22 let. Bobi se navíc jako zázrakem vyhnul utracení, když byl ještě štěně. Narodil se spolu se třemi sourozenci jedné rodině v Portugalsku. Ta už měla mnoho zvířat a musela štěňata utratit. Bobi ale utekl a rodina Costových si ho nechala. "Od odsouzení k utracení při narození až po nejstaršího ověřeného psa vůbec. Bobiho příběh je zázračný," uvedla Guinnessova kniha rekordů, když letos v únoru jmenovala Bobiho nejstarším psem vůbec. Psí reakce mluvila za vše. Díky ní doslova ucítíte, co se na videu děje 1:43 Psí reakce mluvila za všechno. Díky ní lidé doslova "cítili" moment na videu | Video: Video

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!