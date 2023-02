"Něžný obr." Ohromný mazlíček baví internet. To není pes? nevěří lidé

Američanka Natalie Bowmanová si před pěti lety přivezla domů malého kocoura Finna. To ale ještě netušila, do jakých rozměrů její mazlíček vyroste. Dnes měří na délku 1,3 metru a na ulici si ho lidé pletou se středně velkými psy. Její videa s nezvykle velkým kocourem nyní baví sociální sítě.

Dvaatřicetiletá Bowmanová z americké Kalifornie si Finna přivezla v roce 2017, když mu bylo pouhých tři a půl měsíce. Dnes svého mazlíčka, který se řadí mezi mainské mývalí kočky čili jedno z největší kočičích plemen na světě, sotva uzvedne. Na délku měří jako devítileté dítě a váží přes 13 kilogramů.

Za jeho krmení Bowmanová měsíčně utratí asi 150 dolarů čili v přepočtu více než tři tisíce korun. Díky svému nezvyklému vzhledu se Finn stal v kalifornském městečku San Carlos místní celebritou. "Je to opravdu legrační. Lidé si myslí, že je to pes. A pak, když přijdou blíž, tak jen vykřiknou: 'Panebože, to je kočka.' A v tu chvíli si ho zamilují," popsala majitelka pro agenturu Reuters.

Některé návštěvy ale mají podle jejích slov z kocoura strach a bojí se si s ním hrát. "Finn je ale velmi společenský kocour. Je učenlivý a zvědavý a miluje mazlení," uvedla Bowmanová. "A skvěle vychází i s mou druhou kočkou. Chvíli jim trvalo, než si na sebe zvykli, ale teď se mají rádi," dodala. I proto kocour od své majitelky získal přezdívku "něžný obr".

Fotografie a videa s Finnem začala Bowmanová v posledních měsících publikovat na svých sociálních sítích, kde získaly statisíce fanoušků. Díky svému nezvykle velkému vzrůstu se kocour dostal i na stránky světových médií.