Muž se v galerii propadl do černé díry, která byla součástí výstavy. Je to ostuda, řekl sochař

Umělecké dílo s názvem Sestup do nejistoty se nachází v Serralvesově muzeu současného umění v Portu. Návštěvníci jsou upozorňováni na to, že se nemají pohybovat příliš blízko okraje dva a půl metru hluboké díry. Muž skončil v nemocnici, ale podle mluvčího muzea už je v pořádku.

Šedesátiletý Ital se při návštěvě Serralvesova muzea současného umění v Portu omylem propadl do umělecké instalace britského sochaře indického původu Anishe Kapoora. O incidentu informovaly portugalské noviny Publico a později také britský The Guardian.

"Co na to mám říct? Je to ostuda," nechal se slyšet Kapoor poté, co se o nehodě dozvěděl. Instalace s prozaickým názvem Sestup do nejistoty je čtvercový prostor s černou dírou uprostřed.

Návštěvníci jsou údajně upozorňováni na to, že se nemají přibližovat příliš blízko okraji, protože díra vede do dvouapůlmetrové hloubky. A kromě toho také musí podepsat prohlášení o potenciálním nebezpečí.

Italský návštěvník skončil po pádu v nemocnici, ale podle mluvčího muzea je již v pořádku a brzy se vrátí domů. Kvůli incidentu vedení muzea umělecké dílo na několik dní uzavřelo. Mluvčí však dodal, že ho brzy znovu zpřístupní.

Podobné bezpečnostní opatření muselo před více než deseti lety zavést také britské Tate Modern. Galerie moderního umění tehdy vystavovala instalaci kolumbijské umělkyně Dorise Salcedové sestávající z obrovské praskliny na podlaze jedné z výstavních prostor. A řada návštěvníků o ni zakopávala.