Gagarinovu bustu jste viděli jen z nebe. V Bělehradu odstranili nepovedený pomník prvního kosmonauta

Kritici Gagarinova pomníku se pozastavovali nad tím, že na příliš mohutném podstavci trůní maličká busta.

Bělehrad - Obyvatelé Bělehradu přiměli městské úřady, aby odstranily kritizovaný pomník prvnímu sovětskému kosmonautovi Juriji Gagarinovi, který nedávno postavily na Gagarinově ulici v srbské metropoli. Pomník ale vyvolal kritiku na sociálních sítích kvůli nezvládnutým proporcím, uvedla stanice BBC na své ruskojazyčné stránce.

Kritici se pozastavovali nad tím, že na příliš mohutném podstavci trůní příliš maličká busta, a tak člověk běžného vzrůstu má šanci ze země zahlédnout jen kousek hlavy vesmírného hrdiny.

"Jediný způsob, jak Gagarina uvidět, je vystřelit se do nebe," napsal srbský server Noizz. "Ačkoliv je to docela symbolické, zdravým rozumem to nepochopíš," okomentovala památník spisovatelka Ivana Stojanovová. Vtipálci zase žertovali, zda kosmonautova busta je tak maličká, aby ji vítr neodvál, anebo aby ji nikdo neukradl. Anebo zda se v podstavci neskrývá Gagarinova socha v životní velikosti. Zaznívala kritika, že takový pomník je nedůstojný prvého člověka ve vesmíru, že jde o skandál a ostudu a že není divu, že jej na Gagarinově ulici postavili pod příkrovem noci a bez jakékoliv slávy.

jbt, pa ovo je genijalno. spomenik hudiniju koji pokušava da se izvuče iz tanka punog vode dok su mu ruke vezane. mada izgleda prilično bespomoćno... #srbija #beograd #gagarin #dno pic.twitter.com/9ldRVhqjM7 — mckaybg (@mckaybg) April 10, 2018

Momentálně z památníku zbyl jen mohutný sokl se srbským nápisem Jurij Alexejevič Gagarin a připomínkou Gagarinova letu z dubna 1961.

"Setkal jsem se s představiteli nadace bratří Karičových (která pomník zaplatila) kvůli Gagarinově pomníku, který vyvolal smíšený ohlas u veřejnosti. Konstatovali jsme, že při projektování nebyly splněny požadavky nadace jako zadavatele, a do schvalování podoby pomníku nebylo zapojeno ani město Bělehrad, ani památková správa, ani ministerstvo kultury," vysvětlil demontáž památníku Goran Vesič z bělehradské radnice.