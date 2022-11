Francouze vyhodili z práce, protože s ním nebyla legrace. Protiprávně, rozhodl soud

Za celou epidemii covidu-19 bylo v Česku zaznamenáno téměř 4,6 milionu případů nemoci, z nichž 8,1 procenta tvořily opakované nákazy. Případy, kdy se lidé nakazili opakovaně, nově ministerstvo zdravotnictví na svém webu ode dneška zahrnuje do celkových statistik potvrzených případů. Dříve je vykazovalo samostatně. Mezi seniory jsou opakované nákazy výrazně méně časté. Z celkového počtu zhruba 593 000 případů covidu-19 u lidí ve věku 65 a více let, tvořily reinfekce pouze 4,1 procenta. Na seniory stát apeloval, aby se proti covidu-19 nechali očkovat, protože jsou více ohroženi vážnými následky nemoci.

Celkem eviduje ministerstvo asi 371 tisíc případů, kdy se lidé nakazili koronavirem opakovaně. Mezi lidmi staršími 65 let bylo reinfekcí zhruba 24 500. U seniorů je tak podíl opakovaných nákaz skoro poloviční oproti celkové populaci. Důvodem může být očkování proti covidu-19. V Česku už bylo plně naočkováno zhruba 6,9 milionu lidí, z nichž 27 procent byli lidé ve věku nad 65 let. U posilujících dávek je podíl seniorů ještě výraznější. V Česku bylo podáno přes pět milionů posilujících dávek vakcín proti covidu-19, z toho 42 procent právě lidem starším 65 let