Česká pošta si naběhla na vidle, komentují lidé na Facebooku soutěž o reklamní předměty

Soutěž České pošty o reklamní předměty vyvolala na Facebooku živou diskusi. Vyplývá z ní, že Češi by dali přednost efektivnějšímu způsobu doručování zásilek.

"Venku začíná být hezky, a tak bychom si mohli dát soutěž o pár věcí, které by se vám v tomto počasí mohly hodit. Napište nám do komentářů, kam byste si výhru vzali ze všeho nejradši - my z vás vybereme dva výherce, kteří vyhrají klobouk, brýle a ručník," odstartovala 11. dubna Česká pošta na svém Facebooku soutěž o reklamní předměty - slamák, sluneční brýle a ručník s firemním logem.

Příspěvek záhy vyvolal poměrně živou diskusi. Jak někteří podotýkají, "Česká pošta si naběhla na vidle." Kritizují především spolehlivost a rychlost doručování.

"Vzal bych si to na reklamační oddělení, kde mi paní/pán bude vysvětlovat, proč z Belgie jde zásilka dva dny, zatímco z Malešic na Smíchov devět dní a stále nic," píše se v jednom z příspěvků.

Diskutující kritizují i konkrétní pobočky: "Vzal bych si to, až si znovu půjdu do pobočky Chrudimská v Praze pro balíček, který včera personál nebyl schopen ani po patnácti minutách hledání najít, aby mi jej mohl vydat. Ochrana proti slunci by rozhodně přišla vhod, zvláště vzhledem k faktu, že fronta je tak dlouhá, že se táhne až ven na ulici."

Na druhou stranu se, i přes veškerou kritiku, České poště podaří mnohdy husarský kousek. Doručí i dopis s adresou napsanou v morseovce. Před necelými dvěma roky si vědomosti pošťáků takto vyzkoušel vysokoškolský student Antonín Vydra. Doručovatelé jeho test s apelem: "Prosím, Česká pošto, ukaž, že máš koule" doručili bez zaváhání a dokonce i beze známky na místo určení.

"Oni do toho fakt šli, přestože měli plné právo poslat to rovnou do koše nebo do nějaké složky s neúplnými adresami," reagoval tehdy překvapený student.