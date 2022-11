Čarodějnice existují, věří dvě pětiny lidí. Svými schopnostmi mohou škodit ostatním

Studie vychází z průzkumů veřejného mínění v 95 zemích a regionech světa z let 2008 až 2017, kterých se zúčastnilo více než 140 tisíc lidí. Přes 40 procent z nich dalo najevo přesvědčení, že "někteří lidé mohou vyslovit kletby nebo zaříkadla, která způsobí, že se někomu stane něco zlého".

Víra v nadpřirozené schopnosti čarodějnic a čarodějů je v různých částech světa různě intenzivní. Například v Tunisku ji sdílí 90 procent obyvatel a velmi vysoká je také v Maroku, Tanzanii nebo Kamerunu.

Ale například ve Švédsku je o ní přesvědčeno jen devět procent a v Německu 13 procent dotázaných. Obecně je víra v čarodějnictví více rozšířená u chudších lidí s nižším vzděláním.

Jak poznamenává DPA, přesvědčení o nadpřirozených schopnostech čarodějnic a čarodějů nezůstává bez dopadů. A ty mohou být někdy tragické. V řadě zemí byly totiž zaznamenány útoky i vraždy albínů, kteří jsou kvůli svému vzhledu považováni za obdařené nadpřirozenými schopnostmi.

Autoři studie upozorňují na to, že jejich analýza má omezenou vypovídací schopnost. Zahrnuje sice více než polovinu dospělé světové populace, ale chybí v ní země jako Čína nebo Indie.

Navzdory těmto omezením však podle vědců data jasně ukazují, že víra v čarodějnictví je i v současnosti globálním fenoménem.

