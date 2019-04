"Borati" v Krakově se polonazí projížděli v kočáru. Zadržela je policie

Policie v Krakově na jihu Polska vyšetřuje čtyři anglicky hovořící turisty, kteří se o víkendu v historické části města vysvlékli do plavek zvaných mankini. Tento typ úboru proslavil v komedii o fiktivním Kazachovi Boratovi komik Sacha Baron Cohen.

Cizince zachytili fotograf i pouliční kamery, jak se ve velmi střídmém oděvu limetkové barvy procházeli pitoreskním historickým městem a pak nasedli do kočáru. "Kdyby se to stalo v Londýně u Buckinghamského paláce, ani by si nestačili stáhnout kalhoty a už by zasáhla policie," prohlásil radní Jacek Balcewicz, který byl svědkem počínání anglicky hovořících cizinců.

V Krakově se ale podle něj nenechala vyvést z míry ani policie, ani kočí, která polonahé muže po historickém náměstí vozila.

Policejní mluvčí Sebastian Glen uvedl, že policie vyšetřuje incident s neslušným odíváním, budícím pohoršení. V případě odsouzení by výtečníkům mohlo hrozit až 30 dní za mřížemi, popřípadě by každý mohl být odsouzen k pokutě až ve výši 5000 zlotých (asi 30 tisíc korun).

Podle Glena zahraniční turisté, zejména Britové, občas v historickém městě ruší klid, zejména po požití alkoholu.

Server Foxnews v souvislosti s krakovským incidentem připomněl předloňský happening šesti Čechů, kteří se v kazašské metropoli Astaně převlékli do plaveckého úboru fiktivního reportéra Borata, ale jejich představení brzy ukončila místní policie.

Incident skončil obviněním z "drobného výtržnictví" a pokutou 23.000 tenge, tedy asi 1500 korun, pro každého. Britský herec Sacha Baron Cohen se pak nabídl zaplatit pokutu.

V Kazachstánu proti snímku o Boratovi, který se českým divákům v roce 2006 představil pod názvem Borat: Nakoukání do amerycké kultůry, několikrát oficiálně protestovali. Cohen ve filmu o své fiktivní domovině mimo jiné tvrdil, že oblíbeným místním nápojem je tam fermentovaná koňská moč, letadla řídí jednoocí opilí piloti a gayové musejí nosit modré klobouky.

