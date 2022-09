"Bába pod kořenem“ ze slavné televizní reportáže kandiduje v Praze do zastupitelstva

Žena, kterou proslavila televizní reportáž, Zdena Novotná, kandiduje do zastupitelstva v Praze. Je dlouholetou členkou ODS, pomáhala založit stranickou buňku v Praze-Petrovicích. Deset let stará reportáž o jejím uvíznutí v kořenech stromů při dovolené v okolí Jihlavy se mezi lidmi dočkala velkého ohlasu. Na televizní natáčení prý dodnes vzpomíná nejen ona, ale i její okolí.

Zdena Novotná, známá z nadčasové reportáže televize Nova, kandiduje v letošních komunálních volbách. Uchází se o místo zastupitelky v Praze-Petrovicích za stranu ODS. "V obci jsem buňku ODS zakládala. Je to skoro třicet let," řekla v rozhovoru pro server iDNES.cz. Novotná kandiduje z devátého místa kandidátky. Zastupitelkou by se nestala poprvé, působila také v sociální komisi městské části.

Zdena Novotná byla v Řídelově na Jihlavsku s přáteli na dovolené. Když se však šla večer projít, při procházce lesem uvízla pod kořenem stromu.

"Je pár kroků od přátel, přesto nemůže vydat ani hlásku. Bouchání do kořene nebylo slyšet," zaznělo také v teď již legendární reportáži z roku 2012. Kvůli posttraumatické stresové poruše nemohla celou dobu mluvit, proto nebylo snadné ji nalézt. Novotná zůstala pod kořenem zaseklá celou noc, zhruba 11 hodin, a až poté ji její přátelé objevili a vysvobodili.

Reportáž se stala legendou televizní žurnalistiky, některé citace z ní téměř zlidověly. Vzniklo například několik hudebních parodií nebo trička s nápisem "Paní Zdena je kořenovým vězněm".

I když od vysílání reportáže uplynulo přes deset let, stále ji prý lidé na ulici poznávají. Chtějí autogram nebo i společnou fotku. "Přijdeme s manželem do obchodu, stojíme ve frontě u kasy a přijde mladík: 'Nejste náhodou ta bába pod kořenem?‘" svěřuje se žena.

Jedna ze známých zaklíněné ženy po její příhodě dokonce pojmenovala svou hospodu v Praze Braníku. "Jmenuje se to tam U báby pod kořenem," říká Novotná. Podle ní na událost vzpomíná nejen ona, ale i její přátelé a rodina. "Stále mám schované věci, ve kterých jsem tu noc byla," zakončuje.

