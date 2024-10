Lidé vědí, co jim hrozí, a přesto to ignorují, vzkazuje pardubické divadlo

První novinkou sezony Východočeského divadla v Pardubicích bude komorní psychologické drama Zřít do tmy. Hru s podtitulem Oidipus napsala současná německá autorka Maja Zade, v režii Adama Svozila má premiéru tuto sobotu na malé scéně. V inscenaci účinkují Martina Sikorová, Josef Pejchal, Štěpán Pospíšil a Romana Chvalová.

Zápletka se točí okolo úniku toxických látek do přírody. Na fotografii jsou Martina Sikorová jako Christina a Štěpán Pospíšil v roli Michaela. | Foto: ČTK

Děj se odehrává v rekreační vilce v Řecku, kde si majitelka chemické společnosti Christina se svým mladším snoubencem Michaelem užívají slunce a těší se na brzké narození dítěte. Náhle se však ve vile objeví Christinin bratr Robert, který není spokojený s tím, jak Michael přistupuje k nehodě, při níž dost možná unikly toxické látky do přírody a za kterou firma nese zodpovědnost.

Postupně se ukazuje generační propast mezi Michaelem, odhodlaným za každou cenu vyšetřit potenciální ekologickou katastrofu, a Robertem, jemuž firemní kultura velí spíše zametat problémy pod koberec. Příchodem dlouholeté zaměstnankyně Theresy se vše ještě více komplikuje.

Konverzační tragédie odkazující ke starověkému mýtu o Oidipovi zkoumá, jak se život může zásadně změnit v jedné vteřině. "Svižná a vzhledem k tématu i překvapivě vtipná hra Maji Zade je pro mě zajímavá tematicky," říká režisér Adam Svozil. "Je hodně kritická k současným ekonomickým elitám a ke způsobu, jakým se stavíme, respektive právě moc nestavíme, k zásadním výzvám dneška, ať je to klimatická krize, důchodový systém, krize bydlení a tak dále," vyjmenovává v interview na webu divadla.

Podle něj lidé vědí, co jim hrozí, a přesto ignorují problémy dneška. "Podobně jako postavy této hry se spíš tak potácíme od ničeho k ničemu. Náš horizont je diktován logikou deregulovaného kapitalismu, to znamená jakékoliv řešení by vlastně bylo moc nákladné, takže smůla, bude se pokračovat v současném stavu, přestože tušíme, že skončí katastrofou," domnívá se Svozil.

Psychologické drama Zřít do tmy mělo světovou premiéru roku 2021 na řeckém festivalu Epidaurus v Athénách. Od září téhož roku jej v režii slavného německého režiséra Thomase Ostermeiera uvádí berlínské divadlo Schaubühne. V Pardubicích má inscenace premiéry tuto sobotu 5. a neděli 6. října, nejbližší reprízy následují 10. a 23. října.