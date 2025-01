Zemřel rakouský spisovatel Martin Pollack, bojoval proti ignoraci i extremismu

Ve věku 80 let v pátek zemřel rakouský spisovatel a překladatel Martin Pollack, který v románech vyobrazoval rány 20. století střední a východní Evropy. Autor, který dlouhodobě bojoval s rakovinou, až do posledních chvil pracoval na svém dalším románu Časy hanby, informuje deník Der Standard.

Autor knihy Mrtvý v bunkru (Der Tote im Bunker) z roku 2004 nebo Amerického císaře (Kaiser von Amerika) z roku 2010 byl podle deníku Der Standard mistrem dokumentární literatury. V Americkém císařovi vytvořil mnohovrstevnatý obraz velké emigrační vlny z Evropy kolem roku 1900, které je s ohledem na dnešní migrační toky stále aktuální. V roce 2011 byl za dílo oceněn Lipskou knižní cenou.

Martin Pollack si získal pověst autora, který jako nikdo jiný uměl vyobrazit jizvy a rány 20. století, jež se nepřehlédnutelně zapsaly do mapy střední a východní Evropy. Byl to on, kdo vymyslel termín "kontaminované krajiny", který poté převzala kulturní a historická věda. Jeho stejnojmenná kniha, vydaná v roce 2014, se stala podobným milníkem jako Krvavé země amerického historika Timothyho Snydera, píše Der Standard.

Spisovatel v Rakousku bojoval proti ignoranci, pravicově extremistickým, protievropským a proputinovským tendencím, připomíná list. Již poznamenán svou těžkou nemocí uspořádal v březnu 2022 ve vídeňském divadle Volkstheater benefiční čtení proti válce na Ukrajině.

Pollack přispěl jako spoluautor do sborníku Brněnský pochod smrti z roku 2012, jehož dalšími autory byli Kateřina Tučková, Ota Filip a Jiří Kratochvil, a který pojednává o poválečném odsunu Němců z Brna. Vystudoval slavistiku a východoevropské dějiny. Byl korespondentem německého časopisu Der Spiegel ve Vídni, Varšavě a Praze.