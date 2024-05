Zemřel saxofonista David Sanborn, hrál také na desce českých Monkey Business

Ve věku 78 let zemřel saxofonista David Sanborn, který míchal jazz s funkem, popem a R&B. O úmrtí držitele šesti cen Grammy, jehož nejlíbivější a nejmelodičtější alba hraničila s nálepkou smooth jazz, informovala americká CNN.

"Zesnul po dlouhém boji v souvislosti s rakovinou prostaty," potvrdil jeho agent. Hudebník se léčil od roku 2018, přesto dál vystupoval a ještě na příští rok měl domluvené koncerty.

Sanborn byl v první řadě vyhledávaným studiovým hráčem. Jeho saxofon zní na albech skupin The Rolling Stones, Steely Dan či The Eagles, kytaristů George Bensona a Mikea Sterna, pianisty Eltona Johna, basisty Jaca Pastoria, písničkáře Paula Simona nebo zpěváků Bruce Springsteena, Jamese Browna a Michaela Frankse.

Rodák ze státu Florida na sebe poprvé upozornil koncem 60. let minulého století jako člen dechové sekce skupiny Paul Butterfield Blues Band. S ní roku 1969 vystoupil také na slavném festivalu Woodstock. V následující dekádě spolupracoval třeba se Steviem Wonderem na desce Talking Book, s Davidem Bowiem na nahrávce Young Americans nebo s Jamesem Taylorem na desce Gorilla. Byl také členem orchestru Gila Evanse.

Příznivce jazzové fusion ve stejné době oslovil coby člen sourozenecké kapely Brecker Brothers. Oba její členové, tenorsaxofonista Michael Brecker a trumpetista Randy Brecker, roku 1975 účinkovali také na Sanbornově sólovém debutu nazvaném Taking Off.

Svou první Grammy získal David Sanborn šest let nato za skladbu All I Need Is You. Na jeho 25 autorských nahrávkách od té doby účinkovali přední instrumentalisti jako kytaristé Eric Clapton, Derek Trucks a Bill Frisell, baskytarista Marcus Miller, pianisté Dr. John a Mulgrew Miller nebo bubeníci Steve Jordan s Jackem DeJohnettem. Své poslední autorské album nazvané Time and the River vydal roku 2015.

Sanborna znali také čeští posluchači, poprvé vystoupil na podzim 1998 v pražském Lucerna Music Baru, kdy byl se svým sextetem hvězdou Agharta Prague Jazz Festivalu. V roce 2005 pak vedle Glenna Hughese a Hirama Bullocka hostoval na albu Kiss Me on My Ego české kapely Monkey Business. V poslední dekádě Sanborn mimo jiné koncertoval v triu s jazzovým varhaníkem Joeyem DeFrancescem. Vystoupili také roku 2011 na South Bohemia Jazz Festu, na bicí je doprovázel Byron Landham. Koncert se konal v sále budějovické Besedy.

Video: David Sanborn doprovází Erica Claptona