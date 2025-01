Zemřel Peter Yarrow z tria Peter, Paul and Mary. Pomohlo oživit zájem o folk

Začátkem 60. let minulého století s kolegy pomohl zpopularizovat písně Boba Dylana a zpíval při známém pochodu na Washington, kde Martin Luther King přednesl projev o rovnosti. Ve věku 86 let zemřel Peter Yarrow, člen amerického folkového tria Peter, Paul and Mary.

O úmrtí informovala agentura AP s odvoláním na Yarrowova manažera. Hudebník se poslední čtyři roky potýkal s rakovinou.

Peter, Paul and Mary, kteří zpívali převzaté i vlastní písně, začátkem 60. let minulého století přispěli k oživení zájmu o folkovou hudbu v USA. Roku 1961 je dal dohromady manažer Albert Grossman, kromě Yarrowa sestavu tvořili Paul Stookey a zpěvačka Mary Travers. Rychle se stali součástí newyorské scény okolo kaváren a klubů ve čtvrti Greenwich Village, už roku 1962 získali první dvě ceny Grammy. Známi byli také svým politickým aktivismem.

Mimo jiné pomohli upozornit na Boba Dylana, když natočili coververze jeho písní Don’t Think Twice, It’s All Right a Blowin’ in the Wind. Obě se v podání Peter, Paul and Mary dostaly do hitparády dřív, než se tam začalo dařit Dylanovi.

Právě Dylanovo Blowin’ in the Wind také trojice zpívala v roce 1963 při slavném pochodu za lidská práva ve Washingtonu. Účinkovali ale také na demonstracích proti americké válce ve Vietnamu. K jejich dalším hitům patřily Lemon Tree, Puff, the Magic Dragon či z repertoáru Peta Seegera převzaté songy If I Had a Hammer a Where Have All the Flowers Gone, česky známý pod názvem Řekni kde ty kytky jsou.

V dalších letech už jejich slávu zastínil nástup anglických rockových kapel jako The Beatles nebo The Rolling Stones.

V roce 1970 skupina přerušila činnost, znovu se dala dohromady koncem dekády a vystupovala pak s přestávkami až do smrti Mary Travers v roce 2009. Rozlučkové album nazvané The Prague Sessions rok nato natočili Peter Yarrow a Paul Stokey s Českým národním symfonickým orchestrem. Zařadili na něj nové verze starých hitů v symfonickém aranžmá.

Yarrow na podzim 2008 také zazpíval na pražském Žofíně se skupinou Čechomor. Akce byla součástí Fora 2000 iniciovaného někdejším českým prezidentem Václavem Havlem.

Video: Peter, Paul and Mary zpívají Dylana